طفرة شاملة في قطاع الضيافة في دبي بدعم من انتعاش حركة السياحة

سجلت دبي رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح باستقبالها 9.31 ملايين زائر دولي، خلال النصف الأول من 2024، ما شكل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام 2023، ويشير تقرير جديد لشركة ((كافنديش ماكسويل)) المتخصصة في الاستشارات العقارية إلى أن قطاع الضيافة الفاخرة يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يتعزز بشكل أكبر، حيث قيم التقرير، الذي يحمل عنوان ((قطاع الضيافة في دبي)) أداء السوق في النصف الأول من 2024.

وشهد مطار دبي الدولي (DXB) أيضاً نمواً قياسياً، حيث استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر بحلول نهاية 2024، بالإضافة إلى تصدر مطار دبي قائمة أكثر المطارات اتصالاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي في 2023 حوالي 87 مليون مسافر.

وواكب قطاع الضيافة هذا النمو الكبير في قطاع السياحة، حيث زاد عدد الفنادق بنسبة 4.8%، ليصل إلى 631 فندقاً، وشهدت فئة الفنادق الفاخرة زيادة ملحوظة بنسبة 111.4%، مع توقعات باستمرار متوسط السعر اليومي للغرف في الارتفاع.

وشهد عام 2024 افتتاح العديد من الفنادق الفاخرة الجديدة، مثل ((لان دبي دورشستر كولكشن))، و((سايرو ون زعبيل))، و((ون آند أونلي ون زعبيل))، و((فايف لوكس جي بي آر))، و((بالاس دبي كريك هاربر))، حيث أضافت هذه الفنادق الجديدة حوالي 1090 غرفة إلى العرض الحالي، ومن المتوقع أن تشهد الفئة الفاخرة نمواً كبيراً في عام 2025، مع افتتاح 8 فنادق جديدة تضيف حوالي 1140 غرفة.

ويسهم قطاع السياحة بشكل كبير في الاقتصاد الإماراتي، حيث سجل نمواً بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، ليصل إلى 220 مليار درهم، وتوقعات بمساهمة القطاع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم في 2024.

وشكل الأوروبيون الغربيون أكبر مجموعة من السياح في دبي، حيث بلغت نسبتهم 20% (1.9 مليون سائح). وحلت جنوب آسيا وأوروبا الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي في المراتب التالية بنسب 17% و15% و14% على التوالي.

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