المنصة الخاصة بجائزة المواهب الإعلامية تختتم فعالياتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت المنصة الخاصة بالتعريف بجائزة المواهب الإعلامية في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة الإعلام بمجمع الأفنيوز إقبالا من المهتمين
بقطاع التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح وزوار المجمع.
وتهدف المنصة التي اختتمت نشاطها الذي استمر مدة يومين في إطار اللقاءات التعريفية بجائزة المواهب الإعلامية 2024 في مجال التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح.
ولاقت المنصة إشادة من عدد من الفنانين والمخرجين والفنيين في هذا القطاع بدور مثل هذه الفعاليات في تحفيز الشباب على المشاركة في هذه الجائزة والتعرف على أجواء تجربة التمثيل.
وقد أعربت اللجنة المنظمة للجائزة عن تقديرها
للنجوم من الفنانين والمخرجين
الذين شاركوا بحضورهم في هذه المنصة كما شكرت اللجنة إدارة مجمع الأفنيوز على دعمها في إقامة هذه المنصة بصورة مميزة.
وتأتي جائزة المواهب الإعلامية، التي تنظمها وزارة الإعلام للسنة الثانية على التوالي، بهدف استكشاف المواهب الإعلامية البحرينية الشابة والاهتمام بها وإتاحة الفرص أمامها بشكل احترافي.
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