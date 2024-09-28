Sunday, 29 September 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنصة الخاصة بجائزة المواهب الإعلامية تختتم فعالياتها

9/28/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬المنصة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعريف‭ ‬بجائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بمجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬إقبالا‭ ‬من‭ ‬المهتمين
بقطاع‭ ‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح‭ ‬وزوار‭ ‬المجمع‭.‬

وتهدف‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬نشاطها‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اللقاءات‭ ‬التعريفية‭ ‬بجائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح‭.‬

ولاقت‭ ‬المنصة‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمخرجين‭ ‬والفنيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بدور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬تجربة‭ ‬التمثيل‭.‬

وقد‭ ‬أعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للجائزة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها
للنجوم‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمخرجين
الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬بحضورهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬إدارة‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭.‬

وتأتي‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬أمامها‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN28092024000055011008ID1108725904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث