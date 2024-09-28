المنصة الخاصة بجائزة المواهب الإعلامية تختتم فعالياتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬نشاطها‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اللقاءات‭ ‬التعريفية‭ ‬بجائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬للتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬والمسرح‭.‬

ولاقت‭ ‬المنصة‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمخرجين‭ ‬والفنيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بدور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬تجربة‭ ‬التمثيل‭.‬

وقد‭ ‬أعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للجائزة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها

للنجوم‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمخرجين

الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬بحضورهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬إدارة‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭.‬

وتأتي‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬أمامها‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭.‬

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