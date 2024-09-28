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أصحاب القوارب يناشدون بتشغيل محطة وقود مرفأ (بندر الدار)

9/28/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

ناشد‭ ‬البحارة‭ ‬والهواة‭ ‬أصحاب‭ ‬القوارب‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بضرورة‭ ‬تشغيل‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ (‬بندر‭ ‬الدار‭) ‬بسترة،‭ ‬بسبب‭ ‬معاناتهم‭ ‬في‭ ‬تحميل‭ (‬جرات‭ ‬التعبئة‭ ‬الكبيرة‭) ‬لقواربهم‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬المرفأ‭.‬

وقال‭ ‬رائد‭ ‬عبدالله‭ ‬أحد‭ ‬الصيادين‭ ‬هذه‭ ‬خامس‭ ‬مرة‭ ‬نناشد‭ ‬بحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬حمل‭ ‬جرات‭ ‬تعبئة‭ ‬الوقود‭ ‬أتعبتهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬إلى‭ ‬القارب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حداهم‭ ‬لمناشدة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بسرعة‭ ‬تشغيل‭ ‬المحطة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يزودن‭ ‬قواربهم‭ ‬منها‭ ‬بكل‭ ‬سهولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عطل‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حادث،‭ ‬ومنها‭ ‬الإصابة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لأحد‭ ‬الصيادين‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬رجليه‭ ‬وانسكاب‭ ‬سائل‭ ‬الوقود‭ ‬على‭ ‬جسمه‭ ‬وقت‭ ‬تعبئته‭ ‬لخزان‭ ‬الوقود‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تشغيل‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬المعطلة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ستوفر‭ ‬عليهم‭ ‬الوقت‭ ‬وعناء‭ ‬نقل‭ ‬الوقود،‭ ‬ومخاطر‭ ‬التفريغ‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬قواربهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري،‭ ‬وسرعة‭ ‬رفد‭ ‬السوق‭ ‬وفرشات‭ ‬بيع‭ ‬السمك‭ ‬المتنقلة‭ ‬بالإنتاج‭ ‬السمكي،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬عملهم،‭ ‬وفئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬بتزويدهم‭ ‬بالغداء‭ ‬الذي‭ ‬يكثر‭ ‬عليه‭ ‬الطلب‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

ويوجد‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬سترة‭ (‬بندر‭ ‬الدار‭) ‬525‭ ‬موقفا‭ ‬للسفن،‭ ‬و200‭ ‬مخزن‭ ‬للصيادين،‭ ‬منها‭ ‬82‭ ‬مخزنا‭ ‬كبيرا،‭ ‬و118‭ ‬مخزنا‭ ‬صغيرا،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬وأربع‭ ‬ورش‭ ‬لتصليح‭ ‬وصيانة‭ ‬السفن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برج‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬المرافئ‭ ‬التي‭ ‬بحسب‭ ‬تصريح‭ (‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬والصيانة‭ ‬فيه‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬والأمل‭ ‬معقود‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بسرعة‭ ‬تشغيل‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬القوارب‭.‬

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