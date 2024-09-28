شوريون يشاركون في حوارات الطاولة المستديرة ضمن برنامج الشباب البرلماني 2024

وناقشت‭ ‬الحوارات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالجوانب‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المناقشة‭ ‬الموضوعية‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء‭ ‬ضمن‭ ‬محاكاة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬لجان‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬سعيًا‭ ‬لتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬أفكار‭ ‬شبابية‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬مستقبلية‭.‬

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