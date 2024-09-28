شوريون يشاركون في حوارات الطاولة المستديرة ضمن برنامج الشباب البرلماني 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، نظّمت جمعية الريادة الشبابية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، حوارات الطاولة المستديرة الثالثة، بمشاركة أكثر من 40 شابًا وشابة ضمن النسخة السابعة من برنامج «الشاب البرلماني 2024».
وشارك في حوارات الطاولة المستديرة الثالثة، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، نائب رئيس لجنة الخدمات، وإجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، وعلي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، وهالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، وهشام هاشم القصاب، عضو مجلس الشورى.
وناقشت الحوارات مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالجوانب الشبابية والرياضية والاجتماعية من حيث التشريعات والقوانين المنظمة، وذلك في إطار من المناقشة الموضوعية وتبادل وجهات النظر والآراء ضمن محاكاة لاجتماعات لجان مجلس الشورى الدائمة، والتي تأتي سعيًا لتحفيز الشباب على المشاركة السياسية وتنمية مهاراتهم القيادية، من خلال تبني أفكار شبابية ذات أبعاد مستقبلية.
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