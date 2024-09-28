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شوريون يشاركون في حوارات الطاولة المستديرة ضمن برنامج الشباب البرلماني 2024

9/28/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬نظّمت‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حوارات‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شابًا‭ ‬وشابة‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬حوارات‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬وإجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وهالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وهشام‭ ‬هاشم‭ ‬القصاب،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وناقشت‭ ‬الحوارات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالجوانب‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المناقشة‭ ‬الموضوعية‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء‭ ‬ضمن‭ ‬محاكاة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬لجان‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬سعيًا‭ ‬لتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬أفكار‭ ‬شبابية‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬مستقبلية‭.‬

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