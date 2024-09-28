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((دراسات)) يُشارك في اجتماع الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية

9/28/2024 7:14:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬مُمثلًا‭ ‬بالدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للرابطة‭ ‬الصينية‭ ‬ ‭ ‬العربية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الفكرية،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ ‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬بتنظيمٍ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الصيني‭ ‬العربي‭ ‬للإصلاح،‭ ‬وقد‭ ‬هدف‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والصين،‭ ‬وافتتح‭ ‬فعاليات‭ ‬الاجتماع‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬دينغ‭ ‬لي،‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭.

كما‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غسان‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬شيخو،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬ومُشاركة‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المُستوى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مُمثلون‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية،‭ ‬ووزارة‭ ‬التعليم‭ ‬الصينية،‭ ‬وحكومة‭ ‬بلدية‭ ‬شنغهاي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأكدت‭ ‬هذه‭ ‬النقاشات‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثُنائي‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المُشتركة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.

وفي‭ ‬كلمته،‭ ‬سلط‭ ‬الدكتور‭ ‬العبدالله‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬المُتبادل‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يُمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬فُرصةً‭ ‬حيويةً‭ ‬لتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات،‭ ‬حيث‭ ‬يُمكننا‭ ‬العمل‭ ‬سويًا‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والصين‮»‬‭.

كما‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬العبدالله‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬كُلًا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬قد‭ ‬تعمقت‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬على‭ ‬أسسٍ‭ ‬متينةٍ‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬المُتبادل‭ ‬والمصالح‭ ‬المُشتركة،‭ ‬وإن‭ ‬العمل‭ ‬التعاوني‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬ومراكز‭ ‬الفكر‭ ‬الصينية‭ ‬مُستمرٌ‭ ‬مُنذ‭ ‬فترةٍ‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬لمُعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الروابط،‭ ‬يُمكننا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬المُجتمعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالتزامٍ‭ ‬مُتجددٍ‭ ‬لتعزيز‭ ‬البحث‭ ‬والحوار،‭ ‬مما‭ ‬يُمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لشراكاتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬متانةً‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭.‬

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