((شؤون البلديات والزراعة)) تدعو القطاعات المستهلكة للمياه الجوفية إلى تحديث بياناتها قبل 30 نوفمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت وزارة شؤون البلديات والزراعة جميع القطاعات المستهلكة للمياه الجوفية في مملكة البحرين إلى تحديث بياناتها، وذلك في إطار تعزيز التواصل البنّاء بين الوزارة وملاك الآبار وضمان اطّلاعهم أولاً بأول على ما يستجد من قوانين وقرارات وزارية وإدارية تثقيفية بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد، أكد المهندس جعفر سامي جواد التاجر مدير إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أنّ هذه الخطوة تأتي بهدف المساهمة في الإدارة المستدامة للمياه الجوفية وضمان توفّر المياه للأجيال القادمة والأمن المائي للمملكة، منوّهاً بأهمية تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تحديث البيانات عن طريق تعبئة الاستمارة الإلكترونية المتاحة في موقع الوزارة
>. mun . gov . bh
أو عبر مراجعة إدارة الإنتاج الزراعي المحلي في منطقة هورة عالي قبل انتهاء المدة المحددة في
30 نوفمبر2024م، وذلك لبلوغ الأهداف المنشودة من تلك التحديثات المتسقة مع أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.
كلمات دالة
MENAFN28092024000055011008ID1108725898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.