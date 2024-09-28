((شؤون البلديات والزراعة)) تدعو القطاعات المستهلكة للمياه الجوفية إلى تحديث بياناتها قبل 30 نوفمبر القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬جعفر‭ ‬سامي‭ ‬جواد‭ ‬التاجر‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬للمياه‭ ‬الجوفية‭ ‬وضمان‭ ‬توفّر‭ ‬المياه‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬والأمن‭ ‬المائي‭ ‬للمملكة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديث‭ ‬البيانات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعبئة‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‮

‬ >‭.‬ mun ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‮

‬أو‭ ‬عبر‭ ‬مراجعة‭ ‬إدارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬في‮

‬30‭ ‬نوفمبر2024م،‭ ‬وذلك‭ ‬لبلوغ‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التحديثات‭ ‬المتسقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬1980‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬استعمال‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭.‬

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