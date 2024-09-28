مقترح بمنح العامل في القطاع الحكومي إجازة 3 أيام في حال ولادة زوجته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
تقدم النائب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون تعديل أحد بنود أحكام الخدمة المدنية بخصوص منح العامل في القطاع الحكومي إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر عند ولادة مولود له.
وأكد جلال المحفوظ أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وأضاف المحفوظ أن المقترح بقانون يصب في صالح الأسرة البحرينية بأن من حق العامل في هذه الإجازة بنص صريح في القانون ومراعاة لظروف العامل ولضرورة وجوده خلال هذه الفترة الحساسة، ولما كان العامل الذي ولد له مولود هو رب أسرة مكلف ومسؤول بالدرجة الأولى عن تلبية احتياجات واستكمال إجراءات المولود ومرافقتها بالأخص خلال الثلاثة أيام الأولى من عملية الوضع، كما استعان النائب بقانون نظام العمل في المملكة العربية السعودية والتي نصت على للعامل الحق في إجازة بأجر كامل مدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.
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