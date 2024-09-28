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مقترح بمنح العامل في القطاع الحكومي إجازة 3 أيام في حال ولادة زوجته

9/28/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬


تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تعديل‭ ‬أحد‭ ‬بنود‭ ‬أحكام‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بخصوص‭ ‬منح‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬عند‭ ‬ولادة‭ ‬مولود‭ ‬له‭.‬

وأكد‭ ‬جلال‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬أساس‭ ‬المجتمع،‭ ‬وقوامها‭ ‬الدين‭ ‬والأخلاق‭ ‬وحب‭ ‬الوطن،‭ ‬يحفظ‭ ‬القانون‭ ‬كيانها‭ ‬الشرعي،‭ ‬ويقوي‭ ‬أواصرها‭ ‬وقيمها،‭ ‬ويحمي‭ ‬في‭ ‬ظلها‭ ‬الأمومة‭ ‬والطفولة،‭ ‬ويرعى‭ ‬النشء،‭ ‬ويحميه‭ ‬من‭ ‬الاستغلال،‭ ‬ويقيه‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬الأدبي‭ ‬والجسماني‭ ‬والروحي،‭ ‬كما‭ ‬تعنى‭ ‬الدولة‭ ‬خاصة‭ ‬بنمو‭ ‬الشباب‭ ‬البدني‭ ‬والخلقي‭ ‬والعقلي‭.‬

وأضاف‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإجازة‭ ‬بنص‭ ‬صريح‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬ومراعاة‭ ‬لظروف‭ ‬العامل‭ ‬ولضرورة‭ ‬وجوده‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحساسة،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬العامل‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬له‭ ‬مولود‭ ‬هو‭ ‬رب‭ ‬أسرة‭ ‬مكلف‭ ‬ومسؤول‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬المولود‭ ‬ومرافقتها‭ ‬بالأخص‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الوضع،‭ ‬كما‭ ‬استعان‭ ‬النائب‭ ‬بقانون‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬للعامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬بأجر‭ ‬كامل‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ولادة‭ ‬مولود‭ ‬له‭. ‬

كلمات دالة

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