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وزيرة شؤون الشباب: مبادرات جديدة لدعم التجمعات الشبابية

9/28/2024 7:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قدمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬التجمعات‭ ‬الشبابية‭ ‬المختلفة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الشبابي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لديها‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬شبابية‭ ‬طموحة‭ ‬تنفذها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والداعمين‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬الوطنية‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬منامة‭ ‬هب‭ ‬وبديع‭ ‬هب‭.‬‮

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تهتم‭ ‬كثيراً‭ ‬بالمجتمع‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬جلوبال‭ ‬شيبرز‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬بينه‭ ‬منامة‭ ‬هب‭ ‬وبديع‭ ‬هب‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬التجمعات‭ ‬الشبابية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬خطواتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬الأفكار‭ ‬الخلاقة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬دمج‭ ‬المهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للشباب،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توجيهات‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وصناعة‭ ‬قيادات‭ ‬شابة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وتابعت،‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬جلوبال‭ ‬شيبرز‮»‬‭ ‬وتسريع‭ ‬إطلاق‭ ‬هيئة‭ ‬شبابية‭ ‬تجمعهم‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬للقيام‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استمعت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ونتائجها‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬والمجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤيتهم‭ ‬المستقبلية‭ ‬حول‭ ‬إطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الشبابية‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬منامة‭ ‬هب‭ ‬وبديع‭ ‬هب‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لحرصها‭ ‬الموصول‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والاستماع‭ ‬إليهم‭ ‬ولأفكارهم،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬قوية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإعدادهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

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