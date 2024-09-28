وزيرة شؤون الشباب: مبادرات جديدة لدعم التجمعات الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة قدمت خلال الفترة الماضية مبادرات جديدة بهدف دعم التجمعات الشبابية المختلفة باعتبارها ركيزة أساسية في الحراك الشبابي الذي تشهده مملكة البحرين، والوقوف إلى جانب منتسبيها من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، مشيرة إلى أن وزارة شؤون الشباب لديها خطط وبرامج شبابية طموحة تنفذها بالتعاون مع الشركاء والداعمين وتهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف الجوانب الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون الشباب مع عدد من أعضاء فريق منامة هب وبديع هب.
وبينت وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تهتم كثيراً بالمجتمع العالمي «جلوبال شيبرز» والذي من بينه منامة هب وبديع هب باعتبارها من التجمعات الشبابية المهمة التي تركز في خطواتها التنفيذية على ترويج الابتكار ودعم الأفكار الخلاقة بين الشباب وتعزيز مستوى الوعي حول أهمية دمج المهارات والقدرات في مختلف البرامج التي تقدم للشباب، فضلًا عن توجيهات تمكين الشباب وصناعة قيادات شابة قادرة على تحقيق الاستدامة في المستقبل.
وتابعت، إن الوزارة ستعمل على تأطير عمل «جلوبال شيبرز» وتسريع إطلاق هيئة شبابية تجمعهم تحت سقف واحد مما يسهم في توحيد الجهود لتأهيل الشباب للقيام بدور محوري في تحقيق رؤية المملكة.
وخلال اللقاء استمعت وزيرة شؤون الشباب إلى شرح مفصل عن المبادرات التي يقدمونها تجاه الشباب البحريني ونتائجها على الشباب والمجتمع، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية حول إطلاق المزيد من البرامج الشبابية.
ومن جانبهم أعرب أعضاء منامة هب وبديع هب عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزيرة شؤون الشباب لحرصها الموصول على الالتقاء بالشباب البحريني والاستماع إليهم ولأفكارهم، مشيرين إلى أهمية دعم وزارة شؤون الشباب والذي يمثل فرصة قوية لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وإعدادهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها في المستقبل.
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