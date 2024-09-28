4300 زيارة تفتيشية على المستفيدين من برامج ((تمكين)) هذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضو مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين حسن الحلواجي، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به صندوق العمل «تمكين» لضمان حفظ الحقوق العمالية عبر التحقق من سلامة عملية الدعم والحد من أي محاولات تحايل للحصول على الدعم بطرق غير مشروعة.
وأشاد الحلواجي بالجهود المستمرة التي يقوم بها الصندوق للتصدي لأي استغلال قد يمس العمال البحرينيين من قبل أصحاب المؤسسات المستفيدة من البرامج وذلك من خلال الخطة الشاملة لتحسين الإجراءات الرقابية، وقد أسفرت نتائج العمليات والإجراءات الرقابية التي تم تنفيذها خلال هذا العام عن زيادة ملحوظة في الزيارات التفتيشية على المستفيدين، حيث تجاوزت 4 , 300 زيارة تفتيشية، كما قام الصندوق بالتواصل مع أكثر من 32 , 400 مستفيد من برامج دعم التوظيف ودعم الأجور خلال وبعد انتهاء فترة الدعم، وقد أظهرت البيانات أن نسبة حالات الفصل غير القانوني ضئيلة جداً ولا تذكر مقابل حجم الدعم المقدم لتوظيف البحرينيين ودعم أجورهم مما يعكس فعالية الإجراءات الرقابية المتبعة.
ويتم تطبيق الجزاءات على المخالفين وفقًا للائحة المخالفات بالصندوق التي تشمل الحرمان من الدعم واسترجاع مبالغ الدعم من المخالفين، حيث تجدر الإشارة إلى أنه تم استرجاع مبالغ الدعم من إحدى الشركات المخالفة مؤخرًا، كما تبذل تمكين كافة الجهود وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاسترداد المبالغ المتعلقة بأي مخالفات للدعم المقدم من الصندوق.
وأشار إلى أنّ الإجراءات الجديدة والتي تشمل تخصيص قنوات عديدة للإبلاغ عن المخالفات بما يحفظ خصوصية المبلَغ، يشجع الأفراد على المبادرة بالإبلاغ من دون تردد، الأمر الذي يسهم في حفظ المكتسبات العمالية وحمايتها من المساس بها من دون وجه حق، ويحول دون استغلال أصحاب الأعمال والمؤسسات للموظفين.
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