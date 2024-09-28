4300 زيارة تفتيشية على المستفيدين من برامج ((تمكين)) هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الحلواجي‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الصندوق‭ ‬للتصدي‭ ‬لأي‭ ‬استغلال‭ ‬قد‭ ‬يمس‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطة‭ ‬الشاملة‭ ‬لتحسين‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬العمليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المستفيدين،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬4 , 300‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬الصندوق‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32 , 400‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭ ‬خلال‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الدعم،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬ضئيلة‭ ‬جداً‭ ‬ولا‭ ‬تذكر‭ ‬مقابل‭ ‬حجم‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬أجورهم‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬فعالية‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬المتبعة‭.‬

ويتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬وفقًا‭ ‬للائحة‭ ‬المخالفات‭ ‬بالصندوق‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬واسترجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬المخالفين،‭ ‬حيث‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استرجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المخالفة‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬كما‭ ‬تبذل‭ ‬تمكين‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬لاسترداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأي‭ ‬مخالفات‭ ‬للدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تخصيص‭ ‬قنوات‭ ‬عديدة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬خصوصية‭ ‬المبلَغ،‭ ‬يشجع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬بالإبلاغ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تردد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬ويحول‭ ‬دون‭ ‬استغلال‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬للموظفين‭.‬

كلمات دالة