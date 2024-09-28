Sunday, 29 September 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4300 زيارة تفتيشية على المستفيدين من برامج ((تمكين)) هذا العام

9/28/2024 7:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين حسن‭ ‬الحلواجي،‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬عبر‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬عملية‭ ‬الدعم‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬تحايل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

وأشاد‭ ‬الحلواجي‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الصندوق‭ ‬للتصدي‭ ‬لأي‭ ‬استغلال‭ ‬قد‭ ‬يمس‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطة‭ ‬الشاملة‭ ‬لتحسين‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬العمليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المستفيدين،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬4 , 300‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬الصندوق‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32 , 400‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭ ‬خلال‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الدعم،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬ضئيلة‭ ‬جداً‭ ‬ولا‭ ‬تذكر‭ ‬مقابل‭ ‬حجم‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬أجورهم‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬فعالية‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬المتبعة‭.‬

ويتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬وفقًا‭ ‬للائحة‭ ‬المخالفات‭ ‬بالصندوق‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬واسترجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬المخالفين،‭ ‬حيث‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استرجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المخالفة‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬كما‭ ‬تبذل‭ ‬تمكين‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬لاسترداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأي‭ ‬مخالفات‭ ‬للدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تخصيص‭ ‬قنوات‭ ‬عديدة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬خصوصية‭ ‬المبلَغ،‭ ‬يشجع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬بالإبلاغ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تردد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬ويحول‭ ‬دون‭ ‬استغلال‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬للموظفين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN28092024000055011008ID1108725895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث