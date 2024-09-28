انطلاق أعمال مؤتمر البحرين لطب الأسنان 3 أكتوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)DLS

ويضم‭ ‬البرنامج‭ ‬العلمي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬خمس‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬طب‭ ‬الأسنان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زراعة‭ ‬الأسنان،‭ ‬وتقويم‭ ‬الأسنان،‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان‭ ‬التجميلي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬أيضاً‭ ‬عرض‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭.‬

ويشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني‭ ‬لأطباء‭ ‬الأسنان،‭ ‬وإثراء‭ ‬خبراتهم‭ ‬واطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬أمامهم،‭ ‬وإتاحة‭ ‬منصة‭ ‬للتعارف‭ ‬بين‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان،‭ ‬وتوثيق‭ ‬الزمالة،‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬العلمية‭ ‬والفنية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬شهدا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬جرى‭ ‬اتخاذها‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مناسبة‭ ‬علمية‭ ‬بحثية‭ ‬يحرص‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والمنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬محتواها‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬شهدا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭ ‬‮«‬2024‭ ‬ DLS 9‮»‬‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬ساعات‭ ‬تعليم‭ ‬طبي‭ ‬مستمر‭ ‬لأطباء‭ ‬الأسنان،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬مُعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئات‭ ‬الاعتماد‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬تعليمية،‭ ‬والكويت‭ ‬بواقع‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬تعليمية،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بواقع‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬تعليمية‭.‬

كلمات دالة