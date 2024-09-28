انطلاق أعمال مؤتمر البحرين لطب الأسنان 3 أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تنطلق أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان «2024
DLS 9» خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر القادم، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان من البحرين والمنطقة، وبالشراكة مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومؤسسات أكاديمية ومهنية من بينها الفرع السعودي للرابطة العالمية لأبحاث الأسنان، والجمعية السعودية لطب الأسنان، ونقابة أطباء مصر، والجمعية الأردنية لطب الأسنان، وجامعة رياض العلم، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية.
ويضم البرنامج العلمي للمؤتمر خمس ورش تدريبية، ومجموعة واسعة من المحاضرات التي تغطي مختلف جوانب طب الأسنان، بما في ذلك زراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب الأسنان التجميلي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وأضافت أن المؤتمر سيشهد أيضاً عرض أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في مجال طب الأسنان.
ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تحقيق أهدافه الرامية إلى زيادة الوعي الأكاديمي والمهني لأطباء الأسنان، وإثراء خبراتهم واطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية، وتسليط الضوء على احتياجات أطباء الأسنان في البحرين والخليج العربي لاستكشاف الفرص أمامهم، وإتاحة منصة للتعارف بين أطباء الأسنان، وتوثيق الزمالة، وتبادل التجارب العلمية والفنية فيما بينهم.
وأكد رئيس المؤتمر الدكتور محمد شهدا أن جميع الاستعدادات جرى اتخاذها لضمان نجاح النسخة القادمة من هذا الحدث الطبي الذي بات مناسبة علمية بحثية يحرص أطباء الأسنان في البحرين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام على حضورها والتفاعل معها والاستفادة من محتواها الذي يقدم كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.
وأشار الدكتور شهدا إلى دور مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان «2024 DLS 9» في توفير ساعات تعليم طبي مستمر لأطباء الأسنان، وأوضح أن المؤتمر مُعتمد من قبل هيئات الاعتماد المهنية في مملكة البحرين بواقع 24 ساعة تعليمية، والكويت بواقع 20 ساعة تعليمية، والمملكة العربية السعودية بواقع 24 ساعة تعليمية.
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