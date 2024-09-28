الزايد: البحرين تساند الدول المستضيفة للمهاجرين من خلال الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تبدي‭ ‬التزامًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬بدعم‭ ‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬للمهاجرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بما‭ ‬تكفله‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركة‭ ‬الزايد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬افتراضي‭ ‬نظّمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والذي‭ ‬ناقش‭ ‬موضوع‭ ‬تعامل‭ ‬المجتمعات‭ ‬مع‭ ‬الأجانب‭ ‬والمهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬تجبرهم‭ ‬الظروف‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬بلدهم‭ ‬الأصلي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الكراهية‭ ‬والتمييز‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬تزايد‭ ‬التحديات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المهاجرون‭ ‬واللاجئون‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬يستدعي‭ ‬تعزيز‭ ‬التشريعات‭ ‬والسياسات‭ ‬لديها‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬التمييز،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬التشريعات‭ ‬الحالية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬للفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬تعرضًا‭ ‬للخطر،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬كراهية‭ ‬الأجانب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬الفعالة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبنيها‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬مثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للمهاجرين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬التوجهات‭ ‬العنصرية‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وجمع‭ ‬الاجتماع‭ ‬خبراء‭ ‬برلمانيين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والتوصيات‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الكراهية‭ ‬والتمييز‭ ‬ضد‭ ‬الأجانب‭ ‬والمهاجرين،‭ ‬وسبل‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوقهم‭ ‬الإنسانية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وسائل‭ ‬اعتماد‭ ‬إرشادات‭ ‬رسمية‭ ‬بشأن‭ ‬كراهية‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم،‭ ‬ولجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬كراهية‭ ‬الأجانب‭ ‬والتمييز‭ ‬العنصري‭. ‬

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