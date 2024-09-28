في كلمتها أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية بموسكو ..الدلال: التوازن بين الجنسين ضرورة ملحة وليس مجرد هدف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين، وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حققت إنجازات كبيرة في مجال تمكين وتقدم المرأة، إنجازات شهد بها القاصي والداني، ومشيدة بالدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، ودعمها اللامتناهي في سبيل تحقيق هذا التقدم والازدهار للمرأة البحرينية، ومعتبرةً أن مملكة البحرين اليوم – وبحق – تُعد نموذجًا مشرقًا للتوازن بين الجنسين، حيث أثبتت المرأة البحرينية حضورها الفاعل في مختلف مواقع صنع القرار، ما ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو خلال 25 – 28 سبتمبر 2024م.
وقالت الدكتورة الدلال في مداخلتها: «إن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة، وانطلاقًا من هذه الرؤية، يسعدني أن أُعلن أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بصدد التقدم بمشروع قرار إلى هذه اللجنة الموقرة بشأن تعزيز التوازن بين الجنسين. إن هذا المشروع يهدف إلى تطوير السياسات التي تدعم المشاركة المتساوية بين الجنسين في كل مناحي الحياة، مع التركيز على إزالة العوائق الهيكلية والاجتماعية التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار».
وأردفت العضو الدلال أن تضافر الجهود الآسيوية لتعزيز دور المرأة في مجتمعاتنا يجب أن يكون على رأس أولوياتنا من خلال التعاون المشترك بين برلماناتنا، ووضع السياسات التي تشجع على المساواة والعدالة، وتضمن بيئة تتيح للمرأة المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.
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