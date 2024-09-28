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في كلمتها أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية بموسكو ..الدلال: التوازن بين الجنسين ضرورة ملحة وليس مجرد هدف

9/28/2024 7:13:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة،‭ ‬إنجازات‭ ‬شهد‭ ‬بها‭ ‬القاصي‭ ‬والداني،‭ ‬ومشيدة‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعمها‭ ‬اللامتناهي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومعتبرةً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬ ‭ ‬وبحق‭ ‬ ‭ ‬تُعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬مشرقًا‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬حيث‭ ‬أثبتت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حضورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها،‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬المعنية‭ ‬بالشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو‭ ‬خلال‭ ‬25‭ ‬ ‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭.‬


‬وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الدلال‭ ‬في‭ ‬مداخلتها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬هدف،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية،‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أُعلن‭ ‬أن‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصدد‭ ‬التقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬قرار‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الموقرة‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المشاركة‭ ‬المتساوية‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬العوائق‭ ‬الهيكلية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬القيادة‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

وأردفت‭ ‬العضو‭ ‬الدلال‭ ‬أن‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الآسيوية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬برلماناتنا،‭ ‬ووضع‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬والعدالة،‭ ‬وتضمن‭ ‬بيئة‭ ‬تتيح‭ ‬للمرأة‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭. ‬

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