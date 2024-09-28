Sunday, 29 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في ندوة بجنيف.. وكيل وزارة الداخلية:انخفاض السلوكيات السلبية بين المشاركين في برنامج ((معا)) بنسبة 56%

9/28/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬نقاشية‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الـ57‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف،‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الندوة‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬كلمة‭ ‬أوضح‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمشاريع‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬المتغيرات‭.‬

وخلال‭ ‬ذلك‭ ‬تطرق‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬الاستباقية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬والنشء،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بحرص‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الأمنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬يزدهر‭ ‬فيها‭ ‬التسامح‭ ‬والتفاهم،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أطلق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬كبرنامج‭ ‬تربوي‭ ‬تنفذه‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬وحماية‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬جهداً‭ ‬وشراكة‭ ‬بين‭ ‬المعلمين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والأسر‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان؛‭ ‬فتربية‭ ‬الطفل‭ ‬تتطلب‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭: ‬‮«‬شهدنا‭ ‬انخفاضًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬بنسبة‭ ‬56 % ‭ ‬في‭ ‬السلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬النجاح‭ ‬نتيجة‭ ‬للتخطيط‭ ‬الدقيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬المخلص‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬سلوكًا‭ ‬سلبيًا‭ ‬رئيسيًا،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مهمتنا‭ ‬هي‭ ‬تمكين‭ ‬طلابنا‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الأساسية،‭ ‬ومنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬الصعبة‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬استعرض‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬والبروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬وايرك‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتحديات‭ ‬والآليات‭ ‬والحلول‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬ومدى‭ ‬تلاقي‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ومخرجات‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬الذي‭ ‬دشنه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬الأمريكية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN28092024000055011008ID1108725889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث