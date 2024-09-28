في ندوة بجنيف.. وكيل وزارة الداخلية:انخفاض السلوكيات السلبية بين المشاركين في برنامج ((معا)) بنسبة 56%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الندوة‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬كلمة‭ ‬أوضح‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حققت‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمشاريع‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬المتغيرات‭.‬

وخلال‭ ‬ذلك‭ ‬تطرق‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬الاستباقية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬والنشء،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بحرص‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الأمنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬يزدهر‭ ‬فيها‭ ‬التسامح‭ ‬والتفاهم،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أطلق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬كبرنامج‭ ‬تربوي‭ ‬تنفذه‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬وحماية‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬جهداً‭ ‬وشراكة‭ ‬بين‭ ‬المعلمين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والأسر‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان؛‭ ‬فتربية‭ ‬الطفل‭ ‬تتطلب‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭: ‬‮«‬شهدنا‭ ‬انخفاضًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬بنسبة‭ ‬56 % ‭ ‬في‭ ‬السلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬النجاح‭ ‬نتيجة‭ ‬للتخطيط‭ ‬الدقيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬المخلص‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬سلوكًا‭ ‬سلبيًا‭ ‬رئيسيًا،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مهمتنا‭ ‬هي‭ ‬تمكين‭ ‬طلابنا‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الأساسية،‭ ‬ومنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقف‭ ‬الصعبة‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬استعرض‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬والبروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬وايرك‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتحديات‭ ‬والآليات‭ ‬والحلول‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬ومدى‭ ‬تلاقي‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ومخرجات‭ ‬منهج‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬الذي‭ ‬دشنه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬الأمريكية‭.‬

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