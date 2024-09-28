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9 قتلى على الأقل و48 مفقودا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري

9/28/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لقي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬9‭ ‬أشخاص‭ ‬حتفهم‭ ‬وفقد‭ ‬أثر‭ ‬48‭ ‬آخرين‭ ‬بعد‭ ‬غرق‭ ‬قارب‭ ‬يقل‭ ‬مهاجرين‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬إل‭ ‬هييرو‭ ‬في‭ ‬أرخبيل‭ ‬الكناري‭ ‬الإسباني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬البحرية‭ ‬الإسبانية‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬84‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الزورق‭. ‬وتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬إثر‭ ‬تلقي‭ ‬نداء‭ ‬استغاثة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬جثث،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬48‭ ‬شخصا‭ ‬مفقودين‭. ‬

في‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أدى‭ ‬غرق‭ ‬قارب‭ ‬مهاجرين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬السنغال‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬غرق‭ ‬آلاف‭ ‬المهاجرين‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬عبور‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬جزر‭ ‬الكناري‭ ‬الإسبانية‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬مزدحمة‭ ‬ومتهالكة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬وقعت‭ ‬إسبانيا‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬موريتانيا‭ ‬وغامبيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ضد‭ ‬المهربين‭ ‬ولتشجيع‭ ‬الهجرة‭ ‬المنظمة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭. ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬وحتى‭ ‬15‭ ‬أغسطس،‭ ‬وصل‭ ‬22304‭ ‬مهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬جزر‭ ‬الكناري،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬9864‭ ‬مهاجرا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬126‭%. ‬

وفي‭ ‬إسبانيا‭ ‬ككل،‭ ‬تبلغ‭ ‬الزيادة‭ ‬66‭% (‬من‭ ‬18745‭ ‬إلى‭ ‬31155‭ ‬مهاجرا‭). ‬ويُسمى‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬إفريقيا‭ ‬وجزر‭ ‬الكناري‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬عبوره‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬مزدحمة‭ ‬غير‭ ‬مجهزة‭ ‬لتحمل‭ ‬التيارات‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬غرق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السفن‭. ‬

تنطلق‭ ‬بعض‭ ‬القوارب‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬تبعد‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬جزر‭ ‬الكناري‭. ‬وتقول‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬والمفقودين‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬4857‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬البحري‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬لكن‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬

وتقدر‭ ‬منظمة‭ ‬كاميناندو‭ ‬فرونتيراس،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬إسبانية‭ ‬تساعد‭ ‬المهاجرين‭ ‬وتحصي‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬الناجين،‭ ‬أن‭ ‬18680‭ ‬شخصا‭ ‬قضوا‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭. ‬

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