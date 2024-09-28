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أردوجان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل وبوريل يأسف لعدم القدرة على وقف نتنياهو

9/28/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أنقرة‭ - ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أمس‭ ‬بالهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والاحتلال‭ ‬والغزو‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ودعا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والهيئات‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وكانت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬زعيمها‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬قُتل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬وفاته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬قضى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقال‭ ‬أردوجان‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسمية‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬تقف‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬والحكومة‭ ‬اللبنانيين،‭ ‬وقدم‭ ‬تعازيه‭ ‬في‭ ‬قتلى‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬مطالبا‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬بأن‭ ‬يظهر‭ ‬موقفا‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬تصميما‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬قوة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بغزة‭ ‬ولبنان‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬لمجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬أثناء‭ ‬حضوره‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نفعله‭ ‬هو‭ ‬ممارسة‭ ‬كل‭ ‬الضغوط‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬يملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬نتنياهو،‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وأيد‭ ‬بوريل‭ ‬مبادرة‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬تجاهلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬نتنياهو‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتوقفوا‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تدمير‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وأضاف‭ ‬بوريل‭ ‬متحدثا‭ ‬بالإنكليزية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تفسير‭ ‬التدمير‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬حماس،‭ ‬عندها‭ ‬نحن‭ ‬ذاهبون‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تتضمن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فقط‭. ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاولت‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنجح‮»‬‭. ‬

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