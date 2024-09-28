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مواقع ((إخبارية)) وقراصنة إيرانيون يستهدفون ترامب قبل الانتخابات الأمريكية

9/28/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تكثف‭ ‬إيران‭ ‬جهودها‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬‮«‬إخبارية‮»‬‭ ‬مزيفة‭ ‬وقراصنة‭ ‬يستهدفون‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬وباحثين‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أبلغ‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬تلقيه‭ ‬تهديدات‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وبرزت‭ ‬إيران‭ ‬كتهديد‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.

وكشفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬اتهام‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬ثلاثة‭ ‬إيرانيين‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬يعملون‭ ‬لحساب‭ ‬سلطات‭ ‬بلدهم‭ ‬ونفذوا‭ ‬قرصنة‭ ‬الكترونية‭ ‬استهدفت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكي‭ ‬ميريك‭ ‬غارلاند‭ ‬إن‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬قالوا‭ ‬بوضوح‭ ‬إنهم‭ ‬يريدون‭ ‬تقويض‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬لانتخابات‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التضليل‭ ‬إن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المزيفة‭ ‬التي‭ ‬تتخفى‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬منافذ‭ ‬إخبارية‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بفبركة‭ ‬تقارير‭ ‬تنتقد‭ ‬ترامب،‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬باستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الرخيصة‭ ‬والمتاحة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬تؤكد‭ ‬دينا‭ ‬صادق،‭ ‬وهي‭ ‬زميلة‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬أبحاث‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬الرقمي‭ ‬التابع‭ ‬للمجلس‭ ‬الأطلسي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المواقع‭ ‬المزيفة‭ ‬تعكس‭ ‬‮«‬عمق‭ ‬وتخطيط‭ ‬منسق‭ ‬لعمليات‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين‭.

يأتي‭ ‬تعليقها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مختبر‭ ‬أبحاث‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬الرقمي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الحكومة‭ ‬زادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وسلط‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬التهديدات‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬ثينكر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يصف‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬الوجهة‭ ‬المفضلة‭ ‬للأخبار‭ ‬الدقيقة‭ ‬والتقدمية‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬للمركز‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تحول‭ ‬تركيز‭ ‬الموقع‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إلى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬محتواه‭ ‬‮«‬مقالات‭ ‬ساخرة‭ ‬وطويلة‭ ‬تهين‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

بينما‭ ‬أشارت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطيات‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬إيران‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أفرو‭ ‬ماجوريتي‮»‬‭ ‬يستهدف‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬بمحتوى‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬ينتقد‭ ‬ترامب‭ ‬ويتعاطف‭ ‬مع‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭. ‬وذكر‭ ‬المركز‭ ‬ومقره‭ ‬واشنطن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬شبكة‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬موقعا‭ ‬إلكترونيا‭ ‬يبث‭ ‬الدعاية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فإن‭ ‬ثمانية‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬مجموعات‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬مثل‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬والمجموعات‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬امريكا‭ ‬اللاتينية‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ويستلاند‭ ‬صن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬متعلقة‭ ‬بالمسلمين‭ ‬في‭ ‬ميشيغان‭ - ‬وهي‭ ‬ولاية‭ ‬متأرجحة‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيين‭. ‬وذكر‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬التهديدات‭ ‬أن‭ ‬جهات‭ ‬إيرانية‭ ‬قامت‭ ‬أيضا‭ ‬بإطلاق‭ ‬مواقع‭ ‬تستهدف‭ ‬مجموعات‭ ‬الناخبين‭ ‬المحافظين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سافانا‭ ‬تايم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وقضايا‭ ‬المثليين‭ ‬جنسيا‭. ‬وتشير‭ ‬صادق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواقع‭ ‬‮«‬جزء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تأثير‭ ‬إيرانية‭ ‬متعددة‭ ‬اللغات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

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