من هو هاشم صفي الدين الزعيم الجديد المحتمل لحزب الله؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتواجه‭ ‬الجماعة‭ ‬الآن‭ ‬تحديا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬أعنف‭ ‬ضربة‭ ‬واجهتها‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬الممتد‭ ‬42‭ ‬عاما‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الحقائق‭ ‬عن‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭: ‬

* ‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجماعة،‭ ‬يشرف‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬عضو‭ ‬في‭ (‬مجلس‭ ‬الجهاد‭) ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬للجماعة‭. ‬

* ‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬خالة‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬مثله‭ ‬يرتدي‭ ‬العمامة‭ ‬السوداء‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬نسل‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭. ‬

* ‭ ‬وضعته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬هدد‭ ‬بتصعيد‭ ‬كبير‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬الجنازة‭: ‬‮«‬فليجهز‭ ‬نفسه‭ (‬العدو‭) ‬للبكاء‭ ‬والعويل‮»‬‭. ‬

* ‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تعكس‭ ‬التصريحات‭ ‬العلنية‭ ‬موقف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المتشدد‭ ‬وتضامنه‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وفي‭ ‬فعالية‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬قال‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭: ‬‮«‬تاريخنا‭ ‬وبنادقنا‭ ‬وصواريخنا‭ ‬معكم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

* ‭ ‬قال‭ ‬فيليب‭ ‬سميث،‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬إن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬المناصب‭ ‬له‭ (‬لصفي‭ ‬الدين‭) ‬داخل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجالس‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

* ‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬منها‭ ‬قرابته‭ ‬من‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬والتشابه‭ ‬في‭ ‬الشكل‭ ‬بينهما‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مكانته‭ ‬الدينية‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬نسل‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭. ‬

* ‭ ‬يبدي‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬انتقاده‭ ‬للسياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬علانية‭. ‬وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬2017‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعاقة‭ ‬والمجنونة‭ ‬بقيادة‭ ‬ترامب‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬المقاومة،‭ ‬ولن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬شيء‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬لن‭ ‬تثبط‭ ‬عزيمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬