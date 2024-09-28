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حسن نصرالله.. سيرة ذاتية

9/28/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ولد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالكريم‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬سنة‭ ‬1960‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬البازورية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وكان‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬أشقاء‭ ‬و5‭ ‬شقيقات‭.‬

متزوج‭ ‬من‭ ‬فاطمة‭ ‬ياسين،‭ ‬وله‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬أبناء‭: ‬هادي‭ ‬وزينب‭ ‬ومحمد‭ ‬جواد‭ ‬ومحمد‭ ‬مهدي‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭.‬

تلقى‭ ‬نصرالله‭ ‬تعليما‭ ‬دينيا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬وحوزات‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والنجف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وقم‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وهو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الثالث‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬1992‭ ‬خلفا‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي‭ ‬الذي‭ ‬اغتالته‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬موكبه‭.‬

بدأ‭ ‬نشاطه‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أمل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬السياسي‭ ‬ثم‭ ‬انسحب‭ ‬منها‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬والتحق‭ ‬بالخلايا‭ ‬الأولى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

تولى‭ ‬مسؤوليات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬البقاع‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان‭ ‬وبيروت،‭ ‬وكان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬اختاره‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬لصفاته‭ ‬القيادية‭ ‬والكاريزما‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭.‬

خلال‭ ‬تولي‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحزب‭ ‬خاضت‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬ذراع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العسكرية‭ ‬مواجهات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أثبتت‭ ‬فيها‭ ‬حضورها‭ ‬وقدراتها،‭ ‬وكان‭ ‬أبرزها‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬بعد‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭.‬

وقد‭ ‬اكتسب‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬سمعة‭ ‬كبيرة‭ ‬وشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬كان‭ ‬لنصرالله‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬عربية‭.‬

كما‭ ‬خاض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬نصرالله‭ ‬غمار‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بشكل‭ ‬واسع،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬تمثل‭ ‬بإيصال‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني،‭ ‬تلاها‭ ‬دخول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬غمار‭ ‬العمل‭ ‬الوزاري‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بوزيرين‭.‬

وقد‭ ‬تعرض‭ ‬نصرالله‭ ‬وحزبه‭ ‬لانتقادات‭ ‬محلية‭ ‬بسبب‭ ‬التزام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بتبعيته‭ ‬العقائدية‭ ‬تجاه‭ ‬ولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وفي‭ ‬عهد‭ ‬نصرالله،‭ ‬اشتبك‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬خصوم‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬اتهم‭ ‬نصرالله‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بإعلان‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سعيها‭ ‬لحظر‭ ‬شبكة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الداخلية‭ ‬لجماعته‭. ‬وتوعد‭ ‬نصرالله‭ ‬‮«‬بقطع‭ ‬اليد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬تفكيكها‭.‬

وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات‭ ‬استمرت‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومقاتلين‭ ‬سنة‭ ‬ودروز‭ ‬وسيطرت‭ ‬الجماعة‭ ‬الشيعية‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت‭.‬

وحتى‭ ‬مقتله،‭ ‬بقي‭ ‬نصرالله‭ ‬ينفي‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬أي‭ ‬ضلوع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬محكمة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اتهامات‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭.‬

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