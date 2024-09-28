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عشرات المباني مدمّرة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة

9/28/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انهارت‭ ‬عشرات‭ ‬الأبنية‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬هو‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وكانت‭ ‬النيران‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مشتعلة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬وسحب‭ ‬الدخان‭ ‬ترتفع‭ ‬منها‭. ‬وتسبّب‭ ‬الركام‭ ‬والحديد‭ ‬المتناثر‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع،‭ ‬وفق‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وخلت‭ ‬الشوارع‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬إلّا‭ ‬من‭ ‬بضعة‭ ‬شبان‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬يتفقدون‭ ‬الحطام،‭ ‬بعدما‭ ‬فرّت‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬إثر‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬أطلقها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬

وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حواجز‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬خالية‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬الضاحية،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأغارت‭ ‬الطائرات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بكثافة‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعنف‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭. ‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬دعوات‭ ‬لإخلاء‭ ‬بعض‭ ‬أحياء‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ومخازن‭ ‬صواريخ‭ ‬بين‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلجرام‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬اللاحقة‭ ‬استهدفت‭ ‬مخازن‭ ‬أسلحة‭ ‬ومصانع‭ ‬ذخائر‭ ‬ومراكز‭ ‬قيادية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬تحت‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭. ‬

ونفى‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قصير‭ ‬‮«‬ادعاءات‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخازن‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭. ‬

ودفعت‭ ‬تلك‭ ‬التحذيرات‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلها،‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬قضى‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬استهدفت‭ ‬المقرّ‭ ‬المركزي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬حارة‭ ‬حريك‭. ‬

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