Sunday, 29 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله ينعى أمينه العام نصرالله بعد غارة إسرائيلية

9/28/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬أكدت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬مقتل‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬اغتالته‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقالت‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬سماحة‭ ‬السيد،‭ ‬سيد‭ ‬المقاومة،‭ ‬العبد‭ ‬الصالح‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬ورضوانه‭ ‬شهيدا‭ ‬عظيما‭ ‬قائدا‭ ‬بطلا‭ ‬مقداما‭ ‬شجاعا‭ ‬حكيما‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تتعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬‮«‬جهادها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدو‭ ‬وإسنادا‭ ‬لغزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬ودفاعا‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭ ‬وشعبه‭ ‬الصامد‭ ‬والشريف‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬نصرالله‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬محددة‭ ‬الهدف‮»‬‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجماعة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬أسفل‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬قُتل‭ ‬مع‭ ‬قيادي‭ ‬آخر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وهو‭ ‬علي‭ ‬كركي‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭. ‬

وقُتل‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضاحية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬عباس‭ ‬نيلفوروشان،‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭: ‬‮«‬قتل‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬اغتال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

واغتيال‭ ‬نصرالله‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬ضربة‭ ‬يتلقاها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬اللذين‭ ‬تعرض‭ ‬خلالهما‭ ‬لهجوم‭ ‬دام‭ ‬فُجّرت‭ ‬فيه‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أعضاؤه،‭ ‬كما‭ ‬كثفت‭ ‬خلالهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬وغاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬مما‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭. ‬

وهزت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إن‭ ‬الهجوم،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬الانفجارات‭ ‬القوية‭ ‬للغاية،‭ ‬خلف‭ ‬حفرة‭ ‬عمقها‭ ‬20‭ ‬مترا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬وأنحاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاءت‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬السماء‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬وتعرضت‭ ‬المنطقة‭ ‬لضربات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصباح‭. ‬وتصاعدت‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭. ‬

وفرّ‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬واتجهوا‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬وأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن‭. ‬

وواصل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬أمس،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬ودفع‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملاجئ‭. ‬واعترضت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعض‭ ‬الصواريخ،‭ ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬الصراع‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يجر‭ ‬إيران،‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الصراع‭. ‬

MENAFN28092024000055011008ID1108725881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث