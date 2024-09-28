حزب الله ينعى أمينه العام نصرالله بعد غارة إسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬سماحة‭ ‬السيد،‭ ‬سيد‭ ‬المقاومة،‭ ‬العبد‭ ‬الصالح‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬ورضوانه‭ ‬شهيدا‭ ‬عظيما‭ ‬قائدا‭ ‬بطلا‭ ‬مقداما‭ ‬شجاعا‭ ‬حكيما‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تتعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬‮«‬جهادها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدو‭ ‬وإسنادا‭ ‬لغزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬ودفاعا‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭ ‬وشعبه‭ ‬الصامد‭ ‬والشريف‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬نصرالله‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬محددة‭ ‬الهدف‮»‬‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجماعة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬أسفل‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬قُتل‭ ‬مع‭ ‬قيادي‭ ‬آخر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وهو‭ ‬علي‭ ‬كركي‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭. ‬

وقُتل‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضاحية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬عباس‭ ‬نيلفوروشان،‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭: ‬‮«‬قتل‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬اغتال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

واغتيال‭ ‬نصرالله‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬ضربة‭ ‬يتلقاها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬اللذين‭ ‬تعرض‭ ‬خلالهما‭ ‬لهجوم‭ ‬دام‭ ‬فُجّرت‭ ‬فيه‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أعضاؤه،‭ ‬كما‭ ‬كثفت‭ ‬خلالهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬وغاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬مما‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭. ‬

وهزت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إن‭ ‬الهجوم،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬الانفجارات‭ ‬القوية‭ ‬للغاية،‭ ‬خلف‭ ‬حفرة‭ ‬عمقها‭ ‬20‭ ‬مترا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬وأنحاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاءت‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬السماء‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬وتعرضت‭ ‬المنطقة‭ ‬لضربات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الصباح‭. ‬وتصاعدت‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭. ‬

وفرّ‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬واتجهوا‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬وأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن‭. ‬

وواصل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬أمس،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬ودفع‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملاجئ‭. ‬واعترضت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعض‭ ‬الصواريخ،‭ ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭. ‬

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬الصراع‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يجر‭ ‬إيران،‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الصراع‭. ‬