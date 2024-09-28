فوز الاتحاد وبوري والحد في دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬4-2‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الاتحاد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬تمكن‭ ‬بوري‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬بوري‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وأسفرت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وحصد‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭.‬