فوز الاتحاد وبوري والحد في دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت مساء يوم أمس السبت الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث فاز الاتحاد على نظيره الاتفاق بنتيجة (4-2)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد الاتحاد 6 نقاط بينما تجمد رصيد الاتفاق عند نقطة واحدة.
وفي اللقاء الآخر، تمكن بوري من الفوز على مدينة عيسى بنتيجة هدف من دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي، وبهذه النتيجة حصد بوري أول ثلاث نقاط، في حين خرج مدينة عيسى من دون نقاط.
وأسفرت المباراة الثالثة عن فوز الحد على التضامن بنتيجة (3-2)، وحصد فريق الحد 6 نقاط، في حين خرج التضامن من المواجهة من دون نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الرفاع.
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