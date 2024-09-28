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عقوبة ((انضباطية))

9/28/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إيمليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬مبارتين‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬بذيئة‭ ‬وصفعه‭ ‬كاميرا‭ ‬التصوير،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬فيفا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السبت‭.‬

وكتب‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسله‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وقبله‭ ‬نظيره‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬‮«‬أوقفت‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬مبارتين‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفته‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الانضباط‭ (‬سلوك‭ ‬هجومي‭ ‬وانتهاك‭ ‬مبادئ‭ ‬اللاعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭) ‬خلال‭ ‬مباراتي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬مع‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬والأرجنتين‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‮»‬‭.‬

ووجد‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬انتهك‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك،‭ ‬عندما‭ ‬أمسك‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬بين‭ ‬فخذيه‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬يقوم‭ ‬مارتينيس‭ ‬بحركة‭ ‬مماثلة،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬فعلها‭ ‬مع‭ ‬جائزة‭ ‬القفاز‭ ‬الذهبي‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

كما‭ ‬عاقبه‭ ‬فيفا‭ ‬لصفعه‭ ‬كاميرا‭ ‬تصوير‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬ضد‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭.‬

ورغم‭ ‬قبوله‭ ‬بالقرار،‭ ‬أعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬يعبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬موافقته‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬التابعة‭ ‬لفيفا‮»‬‭. ‬نتيجة‭ ‬لإيقاف‭ ‬مارتينيس،‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬خلال‭ ‬المشوار‭ ‬الناجح‭ ‬للأرجنتين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬وكوبا‭ ‬أميركا،‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬فنزويلا‭ ‬وبوليفيا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و15‭ ‬أكتوبر‭.‬

وتتصدر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الموحدة‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬كولومبيا‭.‬

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