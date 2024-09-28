عقوبة ((انضباطية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيس مبارتين بسبب حركة بذيئة وصفعه كاميرا التصوير، بحسب ما أعلن فيفا والاتحاد الأرجنتيني السبت.
وكتب فيفا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس وقبله نظيره الأرجنتيني في بيان منفصل «أوقفت لجنة الانضباط في فيفا إيميليانو مارتينيس مبارتين بسبب مخالفته المادة 13 من قانون الانضباط (سلوك هجومي وانتهاك مبادئ اللاعب المالي النظيف) خلال مباراتي الأرجنتين مع تشيلي في 5 سبتمبر والأرجنتين مع كولومبيا في 10 سبتمبر».
ووجد فيفا أن حارس أستون فيلا الإنكليزي انتهك قواعد السلوك، عندما أمسك نسخة من كوبا أميركا بين فخذيه بعد مباراة ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026.
لم تكن المرة الأولى يقوم مارتينيس بحركة مماثلة، إذ سبق له أن فعلها مع جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022، بعد تألقه في مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي استاد لوسيل في قطر.
كما عاقبه فيفا لصفعه كاميرا تصوير بعد الخسارة ضد كولومبيا 1-2 ضمن تصفيات المونديال.
ورغم قبوله بالقرار، أعرب الاتحاد الأرجنتيني عن استيائه من قرار فيفا «يعبر الاتحاد الأرجنتيني عن عدم موافقته المطلقة على القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة لفيفا». نتيجة لإيقاف مارتينيس، الحارس الأساسي خلال المشوار الناجح للأرجنتين في مونديال قطر وكوبا أميركا، سيغيب عن مباراتي فنزويلا وبوليفيا في 10 و15 أكتوبر.
وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الأمريكية الجنوبية الموحدة مع 18 نقطة بعد ثماني مباريات بفارق نقطتين عن كولومبيا.
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