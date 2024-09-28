Sunday, 29 September 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوساسونا يكرم وفادة برشلونة ويلحق به الخسارة الأولى

9/28/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكرم‭ ‬أوساسونا‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ال‭ ‬سردار‮»‬‭ ‬في‭ ‬بامبلونا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحسم‭ ‬أوساسونا‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بهدفين‭ ‬للكرواتي‭ ‬أنتي‭ ‬بوديمير‭ (‬18‭) ‬وبراين‭ ‬ساراغوسا‭ (‬28‭)‬،‭ ‬وقلص‭ ‬باو‭ ‬فيكتور‭ ‬الفارق‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬53‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬ردوا‭ ‬بهدفين‭ ‬لبوديمير‭ (‬72‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والبديل‭ ‬آبيل‭ ‬بريتونيس‭ (‬85‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬البديل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ (‬90‭).‬

وحرم‭ ‬أوساسونا‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬امام‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭.‬

ودفع‭ ‬فليك‭ ‬ثمن‭ ‬اراحته‭ ‬للثنائي‭ ‬جمال‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬حيث‭ ‬تخلف‭ ‬فريقه‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحاول‭ ‬تدارك‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬دفع‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬وفريقه‭ ‬متخلف‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وواصل‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬خوض‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬آخرها‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الدولي‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بداني‭ ‬أولمو‭ ‬والدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستسن‭ ‬ومارك‭ ‬برنال‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬اراوخو‭ ‬وفيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬والهولندي‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وغافي‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬برشلونة‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬مهددا‭ ‬من‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬يملك‭ ‬الاول‭ ‬فرصة‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والثاني‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزهما‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬خيتافي‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وتخلص‭ ‬فريق‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وأكرم‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ (‬8‭) ‬والأيسلندي‭ ‬أوري‭ ‬أوسكارسون‭ (‬80‭ ‬و90‭+‬2‭).‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلين‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬وتقدم‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬فالنسيا‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادلين‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

وتعادل‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬مع‭ ‬ليغانيس‭ ‬بهدف‭ ‬لسيرخيو‭ ‬كاميو‭ (‬8‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لخوان‭ ‬كروس‭ (‬55‭).‬

MENAFN28092024000055011008ID1108725878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث