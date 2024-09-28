أوساسونا يكرم وفادة برشلونة ويلحق به الخسارة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكرم‭ ‬أوساسونا‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ال‭ ‬سردار‮»‬‭ ‬في‭ ‬بامبلونا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحسم‭ ‬أوساسونا‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بهدفين‭ ‬للكرواتي‭ ‬أنتي‭ ‬بوديمير‭ (‬18‭) ‬وبراين‭ ‬ساراغوسا‭ (‬28‭)‬،‭ ‬وقلص‭ ‬باو‭ ‬فيكتور‭ ‬الفارق‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬53‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬ردوا‭ ‬بهدفين‭ ‬لبوديمير‭ (‬72‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والبديل‭ ‬آبيل‭ ‬بريتونيس‭ (‬85‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬البديل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ (‬90‭).‬

وحرم‭ ‬أوساسونا‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬امام‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭.‬

ودفع‭ ‬فليك‭ ‬ثمن‭ ‬اراحته‭ ‬للثنائي‭ ‬جمال‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬حيث‭ ‬تخلف‭ ‬فريقه‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحاول‭ ‬تدارك‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬دفع‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬وفريقه‭ ‬متخلف‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وواصل‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬خوض‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬آخرها‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الدولي‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بداني‭ ‬أولمو‭ ‬والدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستسن‭ ‬ومارك‭ ‬برنال‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬اراوخو‭ ‬وفيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬والهولندي‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وغافي‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬برشلونة‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬مهددا‭ ‬من‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬يملك‭ ‬الاول‭ ‬فرصة‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والثاني‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزهما‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬خيتافي‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وتخلص‭ ‬فريق‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وأكرم‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ (‬8‭) ‬والأيسلندي‭ ‬أوري‭ ‬أوسكارسون‭ (‬80‭ ‬و90‭+‬2‭).‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلين‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬وتقدم‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬فالنسيا‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادلين‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

وتعادل‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬مع‭ ‬ليغانيس‭ ‬بهدف‭ ‬لسيرخيو‭ ‬كاميو‭ (‬8‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لخوان‭ ‬كروس‭ (‬55‭).‬