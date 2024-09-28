أوساسونا يكرم وفادة برشلونة ويلحق به الخسارة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): أكرم أوساسونا وفادة ضيفه برشلونة المتصدر وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 4-2 يوم أمس السبت على ملعب «ال سردار» في بامبلونا» في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحسم أوساسونا الشوط الأول في صالحه بهدفين للكرواتي أنتي بوديمير (18) وبراين ساراغوسا (28)، وقلص باو فيكتور الفارق مطلع الشوط الثاني (53)، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين لبوديمير (72 من ركلة جزاء) والبديل آبيل بريتونيس (85)، قبل أن يسجل البديل لامين جمال الهدف الثاني للنادي الكاتالوني (90).
وحرم أوساسونا النادي الكاتالوني من مواصلة انطلاقته المثالية في الليغا وتحقيق فوزه الثامن تواليا وألحق به الخسارة الاولى في الدوري مع مدربه الجديد الألماني هانزي فليك والثانية في مختلف المسابقات بعد سقوطه امام موناكو الفرنسي 1-2 في الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا.
ودفع فليك ثمن اراحته للثنائي جمال والبرازيلي رافينيا حيث تخلف فريقه بثنائية نظيفة قبل ان يحاول تدارك الموقف في الشوط الثاني بعدما دفع بهما في الدقيقة 59 وفريقه متخلف 1-2، لكن دون جدوى.
وواصل النادي الكاتالوني الذي يستعد لاستضافة يونغ بويز السويسري الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، خوض مبارياته في غياب العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة آخرها حارس مرماه الدولي الالماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي لحق بداني أولمو والدنماركي أندرياس كريستسن ومارك برنال والاوروغوياني رونالد اراوخو وفيرمين لوبيس والهولندي فرينكي دي يونغ وغافي.
وتجمد رصيد برشلونة عند 21 نقطة وبات مهددا من قطبي العاصمة مدريد مطارده المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان الأحد على ملعب الأخير في قمة المرحلة، حيث يملك الاول فرصة تقليص الفارق الى نقطة واحدة والثاني الى ثلاث نقاط في حال فوزهما.
وفي مباريات أخرى حقق خيتافي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-0.
وتخلص فريق ضواحي العاصمة مدريد من المركز التاسع عشر قبل الاخير وارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا برصيد سبع نقاط، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 10 نقاط وتراجع الى المركز التاسع.
وأكرم ريال سوسييداد وفادة ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الياباني تاكيفوسا كوبو (8) والأيسلندي أوري أوسكارسون (80 و90+2).
وهو الفوز الثاني لريال سوسييداد هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم وتعادلين فرفع رصيده الى ثماني نقاط وتقدم للمركز الثاني عشر مؤقتا، فيما مني فالنسيا بخسارته الخامسة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.
وتعادل رايو فايكانو مع ليغانيس بهدف لسيرخيو كاميو (8) مقابل هدف لخوان كروس (55).
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