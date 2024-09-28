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13 دوليا يديرون طائرة الشواطئ المدرسية

9/28/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفاد‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأن‭ ‬لجنته‭ ‬رشحت‭ ‬13‭ ‬حكما‭ ‬دوليا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬حكام‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬إفادته‭ ‬بأن‭ ‬الحكام‭ ‬المرشحين‭ ‬يملكون‭ ‬خبرة‭ ‬إدارة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭.‬

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