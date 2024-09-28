13 دوليا يديرون طائرة الشواطئ المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أفاد راشد جابر رئيس لجنة حكام الكرة الطائرة بأن لجنته رشحت 13 حكما دوليا للمشاركة في إدارة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية ضمن دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها المملكة خلال أكتوبر القادم.
وقال رئيس حكام الطائرة في إفادته بأن الحكام المرشحين يملكون خبرة إدارة مثل هذه المباريات، إذ سبق لهم المشاركة في منافسات من هذه النوعية.
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