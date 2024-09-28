بفارق 10 أهداف.. التضامن يكتسح الدير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬منافسه‭ ‬الدير‭ ‬بنتيجة‭ (‬36/26‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬19/11‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والدير‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وتألق‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بتسجيله‭ (‬13‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ (‬11‭ ‬هدفاً‭).‬