بفارق 10 أهداف.. التضامن يكتسح الدير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتسح فريق التضامن منافسه الدير بنتيجة (36/26)، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم في منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح التضامن بنتيجة (19/11)، وبذلك رفع فريق التضامن رصيده إلى (5 نقاط)، والدير بهذه الخسارة الثانية على التوالي أصبح رصيده (5 نقاط).
وتألق من فريق التضامن علي رضا بتسجيله (13 هدفاً)، أحمد حسين (11 هدفاً).
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