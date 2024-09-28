الأهلي والشباب.. لقاء الابتعاد بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
سيكون عشاق كرة اليد على موعد مثير ومرتقب حيث تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين البحرين والاتحاد عند الساعة 6:00 مساءً، والثانية يلتقي فريقا الأهلي والشباب في قمة مباريات الجولة في تمام الساعة 7:45 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتكتسب المباراة أهميتها من موقف الفريقين في جدول الترتيب حيث يتصدر الأهلي الدوري برصيد (9 نقاط) من (3 مباريات) وبفارق الأهداف عن الشباب الذي يحتل المركز الثاني برصيد (9 نقاط) من (3 مباريات) أيضاً، وبالتالي كلا الفريقين يسعيان إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتفادي الخسارة، فضلا عن تقارب المستوى والقدرات الفنية لهما.
وتشكل المباراة اختباراً جديدا لفريق الشباب بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الماضية، بفضل ما يتمتع به الفريق من عناصر جيدة بقيادة مدربه المتميز أحمد المدوب، وعليه مضاعفة الجهد للإطاحة بالمتصدر وانتزاع القمة منه.
في المقابل يسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه محمد المراغي إلى مواصلة انطلاقته المثالية، والتي حقق من خلالها 3 انتصارات متتالية، خصوصاً بتغلبه الجولة الماضية على غريمه التقليدي فريق النجمة، ما يمنحه معنويات عالية لمواصلة المشوار نحو المنافسة والتمسك بالصدارة لتحقيق النتائج الإيجابية.
البحرين والاتحاد
ستكون الفرصة سانحة لأحد الفريقين للخروج بالفوز بعدما خسر كل منهما بالجولة الماضية، والمباراة متوقع لها الإثارة في ظل تكافؤ المستوى الفني بينهما.
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