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الأهلي والشباب.. لقاء الابتعاد بالصدارة

9/28/2024 7:13:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


سيكون‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مثير‭ ‬ومرتقب‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬يلتقي‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.

وتكتسب‭ ‬المباراة‭ ‬أهميتها‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ (‬3‭ ‬مباريات‭) ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ (‬3‭ ‬مباريات‭) ‬أيضاً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬يسعيان‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬وتفادي‭ ‬الخسارة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقارب‭ ‬المستوى‭ ‬والقدرات‭ ‬الفنية‭ ‬لهما‭.‬

وتشكل‭ ‬المباراة‭ ‬اختباراً‭ ‬جديدا‭ ‬لفريق‭ ‬الشباب‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬المتميز‭ ‬أحمد‭ ‬المدوب،‭ ‬وعليه‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهد‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالمتصدر‭ ‬وانتزاع‭ ‬القمة‭ ‬منه‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬المراغي‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية،‭ ‬والتي‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بتغلبه‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬معنويات‭ ‬عالية‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬نحو‭ ‬المنافسة‭ ‬والتمسك‭ ‬بالصدارة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

البحرين‭ ‬والاتحاد

ستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لأحد‭ ‬الفريقين‭ ‬للخروج‭ ‬بالفوز‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬والمباراة‭ ‬متوقع‭ ‬لها‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكافؤ‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬بينهما‭.‬

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