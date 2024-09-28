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سابالينكا بصعوبة إلى الدور الثالث

9/28/2024 7:13:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واجهت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬التايلاندية‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬ماناتشايا‭ ‬ساوانغكاو‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6-1،‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬1000‭ ‬نقطة‭). ‬وستلاقي‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الأميركية‭ ‬أشلين‭ ‬كروغر‭.‬

وبعد‭ ‬تتويجها‭ ‬ببطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬وجدت‭ ‬سابالينكا‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصنفة‭ ‬187‭ ‬عالميا‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تخوض‭ ‬أهم‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الشابة‭.‬

قالت‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تبتسم‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‭ ‬لتخطي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭. ‬عانيت‭ ‬قليلا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لفرض‭ ‬الإيقاع،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سرعة‭ ‬الملعب‭ ‬فيما‭ ‬أصبحت‭ ‬الكرات‭ ‬أثقل‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬بدا‭ ‬وكأن‭ ‬الأمور‭ ‬تحسنت‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬أيضاً،‭ ‬فازت‭ ‬الإيطالية‭ ‬جازمين‭ ‬باوليني‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬توسون‭ ‬1‭-‬6،‭ ‬7‭-‬5،‭ ‬6-4‭.‬

وتغيب‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬استئناف‭ ‬قرار‭ ‬تبرئته‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للنزاهة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬منشطات،‭ ‬فاز‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬3‭-‬6،‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المصنفة‭ ‬500‭ ‬نقطة‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭.‬

يلاقي‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬التشيكي‭ ‬ييري‭ ‬ليهيتشكا‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬باوتيستا‭ ‬3‭-‬6،‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬6‭-‬1‭.‬

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