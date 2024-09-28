سابالينكا بصعوبة إلى الدور الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين -(أ ف ب): واجهت البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب صعوبة في المجموعة الأولى قبل تغلبها على التايلاندية المتأهلة من التصفيات ماناتشايا ساوانغكاو 6-4، 6-1، السبت في الدور الثاني من دورة بكين الدولية في كرة المضرب (1000 نقطة). وستلاقي المصنفة ثانية عالميا في الدور الثالث الأميركية أشلين كروغر.
وبعد تتويجها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، وجدت سابالينكا صعوبة في المجموعة الأولى أمام اللاعبة المصنفة 187 عالميا والتي كانت تخوض أهم مباراة في مسيرتها الشابة.
قالت سابالينكا (26 عاما) التي لم تبتسم بعد المباراة «أنا سعيدة جدا لتخطي هذه المباراة. عانيت قليلا في المجموعة الأولى لفرض الإيقاع، في ظل سرعة الملعب فيما أصبحت الكرات أثقل».
تابعت البيلاروسية «في الثانية، بدا وكأن الأمور تحسنت بالنسبة لي». وفي الدور الثاني أيضاً، فازت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة ثالثة بصعوبة على الدنماركية كلارا توسون 1-6، 7-5، 6-4.
وتغيب عن البطولة البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا «لأسباب شخصية».
وبعد إعلان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استئناف قرار تبرئته من الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب في قضية منشطات، فاز الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول بصعوبة على الروسية رومان سافيولين 3-6، 6-2، 6-3، في الدورة المصنفة 500 نقطة لدى الرجال.
يلاقي سينر في ربع النهائي التشيكي ييري ليهيتشكا الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا 3-6، 6-2، 6-1.
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