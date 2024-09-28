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سيتي يتعثر وليفربول يتصدر وسوبر هاتريك لبالمر

9/28/2024 7:13:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استغل‭ ‬ليفربول‭ ‬تعثر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الاربعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وانتزع‭ ‬منه‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وواصل‭ ‬ليفربول‭ ‬صحوته‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬والخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ارسنال‭ ‬2‭-‬2‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬بدوره‭ ‬تعثر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ولحق‭ ‬به‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬4‭-‬2‭.‬

وبدا‭ ‬واضحا‭ ‬تأثر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بغياب‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬رودري‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬ستبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬فسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭.‬

ولحق‭ ‬أرسنال،‭ ‬الوصيف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين،‭ ‬بسيتي‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬4‭-‬2‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬نتيجة‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بسهولة‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬سجلهما‭ ‬الدوليان‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ (‬20‭) ‬والبلجيكي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭ (‬45+1‭).‬

لكن‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بثنائية‭ ‬للمدافع‭ ‬جيمس‭ ‬جاستن‭ (‬47‭ ‬و63‭).‬

وعزز‭ ‬أرسنال‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ ‬وبخطأ‭ ‬فادح‭ ‬للمدافع‭ ‬جاستن‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬إبعاد‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للبديل‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬فهيأها‭ ‬للألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيترس‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬90+9‭).‬

وتابع‭ ‬تشلسي‭ ‬صحوته‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬4‭-‬2‭ ‬سجلها‭ ‬الدولي‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭.‬

وفرض‭ ‬بالمر‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬رباعية‭ ‬للنادي‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬21‭ ‬و28‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬و31‭ ‬و41،‭ ‬وبات‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬يسجل‭ ‬رباعية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للإحصائيات‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬للنادي‭ ‬اللندني‭ ‬والرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬برايتون‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬تعادلات‭ ‬متتالية‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وقلب‭ ‬إيفرتون‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬عندما‭ ‬حوّل‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬للمدافع‭ ‬الدولي‭ ‬مارك‭ ‬غويهي‭ (‬10‭) ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬بهدفين‭ ‬لدوايت‭ ‬ماكنيل‭ (‬47‭ ‬و54‭).‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬لإيفرتون‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتخلص‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وحقق‭ ‬فولهام‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬مهاجمه‭ ‬المكسيكي‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس‭ (‬51‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

وتعادل‭ ‬برنتفورد‭ ‬مع‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬بهدف‭ ‬للكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬1‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للعملاق‭ ‬الدولي‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬سوتشيك‭ (‬54‭).‬

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