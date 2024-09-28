سيتي يتعثر وليفربول يتصدر وسوبر هاتريك لبالمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): استغل ليفربول تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة أمام مضيفه نيوكاسل 1-1 وانتزع منه الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه ولفرهامبتون 2-1 أمس السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وواصل ليفربول صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا بعد الاولى أمام ضيفه ارسنال 2-2 وصيف البطل في الموسمين الماضيين الذي استغل بدوره تعثر حامل اللقب ولحق به الى المركز الثاني بفوزه بشق الأنفس على ضيفه ليستر سيتي 4-2.
وبدا واضحا تأثر مانشستر سيتي بغياب نجم خط وسطه الدولي الاسباني رودري بسبب إصابة في ركبته ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، فسقط في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل.
ولحق أرسنال، الوصيف في آخر موسمين، بسيتي إلى الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه ليستر سيتي 4-2.
وبدا أن النادي اللندني في طريقه إلى حسم نتيجة اللقاء في صالحه بسهولة بعدما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الاول سجلهما الدوليان البرازيلي غابريال مارتينيلي (20) والبلجيكي لياندرو تروسار (45+1).
لكن ليستر سيتي قلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية للمدافع جيمس جاستن (47 و63).
وعزز أرسنال تقدمه بهدف رابع وبخطأ فادح للمدافع جاستن الذي حاول إبعاد كرة مرتدة من حارس مرماه اثر تسديدة قوية للبديل البرازيلي غابريال جيزوس فهيأها للألماني كاي هافيترس الذي تابعها داخل المرمى الخالي (90+9).
وتابع تشلسي صحوته وصعد الى المركز الرابع مؤقتا بفوزه الثالث تواليا وكان على حساب ضيفه برايتون 4-2 سجلها الدولي كول بالمر.
وفرض بالمر نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية للنادي اللندني في الدقائق 21 و28 من ركلة جزاء و31 و41، وبات أول لاعب في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز يسجل رباعية في الشوط الاول بحسب «أوبتا» للإحصائيات.
وهو الفوز الثالث تواليا للنادي اللندني والرابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة، فيما مُني برايتون بخسارته الاولى هذا الموسم بعد ثلاث تعادلات متتالية فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الثامن.
وقلب إيفرتون الطاولة على ضيفه كريستال بالاس عندما حوّل تخلفه بهدف للمدافع الدولي مارك غويهي (10) الى فوز بهدفين لدوايت ماكنيل (47 و54).
وهو الفوز الاول لإيفرتون هذا الموسم فتخلص من المركز الاخير وصعد الى المركز الخامس عشر، فيما تراجع كريستال بالاس الى المركز السابع عشر.
وحقق فولهام فوزا ثمينا على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدف وحيد سجله مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس (51 من ركلة جزاء).
وتعادل برنتفورد مع وست هام بهدف للكاميروني براين مبويمو (1) مقابل هدف للعملاق الدولي التشيكي توماس سوتشيك (54).
MENAFN28092024000055011008ID1108725873