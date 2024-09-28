الحـالـة يـواجـه أم الحــصــم.. والبـديــع أمــام اتـحــــاد الـريـــف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
تختتم اليوم الأحد الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب الحالة مع أم الحصم على ملعب مدينة حمد، ويواجه البديع نظيره اتحاد الريف على ملعب النجمة، بينما يلتقي قلالي منافسه البسيتين على ملعب النادي الأهلي في الماحوز.
ويسعى فريقا الحالة وأم الحصم إلى تحقيق الفوز في اللقاء من أجل البقاء في أعلى سلم الترتيب، حيث يمتلك الفريقان 3 نقاط لكل منهما.
وفي المباراة الثانية يدخل البديع المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط من الجولة الافتتاحية، ويطمح لمواصلة تحقيق الفوز والبقاء في المنافسة على البطولة، في حين يدخل اتحاد الريف المواجهة من دون رصيد من النقاط، مما يحتم عليه تقديم أداء أفضل من المباراة السابقة.
وفي المباراة الثالثة يسعى فريق قلالي الحاصل على نقطة وحيدة للفوز والتقدم في المراكز لتصحيح حظوظه في المسابقة، بينما يدخل البسيتين اللقاء من أجل تقديم صورة مغايرة عن الخسارة التي لحقت به وأبقته من دون رصيد.
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