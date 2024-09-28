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الحـالـة يـواجـه أم الحــصــم.. والبـديــع أمــام اتـحــــاد الـريـــف

9/28/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬ويواجه‭ ‬البديع‭ ‬نظيره‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النجمة،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬قلالي‭ ‬منافسه‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭.‬

ويسعى‭ ‬فريقا‭ ‬الحالة‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الفريقان‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يدخل‭ ‬البديع‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬ويطمح‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬مما‭ ‬يحتم‭ ‬عليه‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬قلالي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬للفوز‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬لتصحيح‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬البسيتين‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬وأبقته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

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