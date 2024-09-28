افـتـتاح بطـولـة الممــلكة لجــيـل الـذهــب للنـاشــئـين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وسط‭ ‬حضور‭ ‬رسمي‭ ‬كبير،‭ ‬افتحت‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬تعادل‭ ‬فريقي‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبوقوة‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬القُرية‭ ‬بهدفين‭ ‬لكلا‭ ‬الفريقين،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬فوزاً‭ ‬كاسحاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬المرخ‭ ‬بتسعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭.‬

وشهدت‭ ‬افتتاحية‭ ‬البطولة‭ ‬حضور‭ ‬مروان‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ويوسف‭ ‬المحرقي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للدعم‭ ‬والخدمات‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومساعد‭ ‬سلمان‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬والتسويق‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وهاشم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الكوهجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الدعم‭ ‬والخدمات‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭.‬

وعودة‭ ‬للمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فقد‭ ‬تقدم‭ ‬أبوقوة‭ ‬أولاً‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬القرية‭ ‬بواسطة‭ ‬سجاد‭ ‬فاضل،‭ ‬لكن‭ ‬أبناء‭ ‬القرية‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬كلمة‭ ‬قوية‭ ‬وعادوا‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وسجلوا‭ ‬هدفين‭ ‬بواسطة‭ ‬عبدالله‭ ‬الزاكي‭ ‬وأحدهما‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدفين‭ ‬وليحصد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

بينما‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬السهلاويون‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبهم‭ ‬ووجهوا‭ ‬إنذاراً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬وحققوا‭ ‬انتصارً‭ ‬عريضاً‭ ‬على‭ ‬المرخ‭ ‬بتسعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف،‭ ‬وجاءت‭ ‬الأهداف‭ ‬التسعة‭ ‬عبر‭ ‬كميل‭ ‬كاظم‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬هاني‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬وهدف‭ ‬بواسطة‭ ‬نوح‭ ‬خليل،‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬عيسى،‭ ‬نزار‭ ‬عبدالمطلب،‭ ‬حسين‭ ‬فيصل‭ ‬منصور‭ ‬وأحمد‭ ‬محمد‭ ‬عطية،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬المرخ‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬عباس‭ ‬فاضل‭.‬

وتتواصل‭ ‬السبت‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بلقاء‭ ‬جدحفص‭ ‬مع‭ ‬عسكر‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬45‭ ‬عصراً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أبوقوة،‭ ‬وتليها‭ ‬مباراة‭ ‬السنابس‭ ‬مع‭ ‬المعامير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭.‬