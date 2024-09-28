افـتـتاح بطـولـة الممــلكة لجــيـل الـذهــب للنـاشــئـين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وسط حضور رسمي كبير، افتحت بطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين والتي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبوقوة، وأسفرت المباراة الأولى عن تعادل فريقي مركز تمكين أبوقوة ومركز تمكين شباب القُرية بهدفين لكلا الفريقين، فيما حقق فريق مركز تمكين شباب السهلة الشمالية فوزاً كاسحاً في المباراة الثانية على فريق مركز تمكين شباب المرخ بتسعة أهداف لهدف.
وشهدت افتتاحية البطولة حضور مروان كمال وكيل وزارة شؤون الشباب ويوسف المحرقي الوكيل المساعد للدعم والخدمات بوزارة شؤون الشباب ومساعد سلمان مدير الاتصال والتسويق بوزارة شؤون الشباب وهاشم عبدالرحمن الكوهجي مدير إدارة الدعم والخدمات بوزارة شؤون الشباب، وعدد من الشخصيات الرياضية.
وعودة للمباراة الأولى فقد تقدم أبوقوة أولاً بهدفين دون رد على القرية بواسطة سجاد فاضل، لكن أبناء القرية كانت لهم كلمة قوية وعادوا من بعيد وسجلوا هدفين بواسطة عبدالله الزاكي وأحدهما من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين وليحصد كل فريق نقطة واحدة.
بينما كانت المباراة الثانية من جانب واحد، إذ نجح السهلاويون في فرض أسلوبهم ووجهوا إنذاراً شديد اللهجة لجميع الفرق وحققوا انتصارً عريضاً على المرخ بتسعة أهداف لهدف، وجاءت الأهداف التسعة عبر كميل كاظم (هدفين)، حسين هاني (هدفين)، وهدف بواسطة نوح خليل، عبدالله محمد عيسى، نزار عبدالمطلب، حسين فيصل منصور وأحمد محمد عطية، بينما سجل هدف المرخ الوحيد اللاعب عباس فاضل.
وتتواصل السبت مباريات الجولة الأولى بلقاء جدحفص مع عسكر الساعة 4:45 عصراً على ملعب أبوقوة، وتليها مباراة السنابس مع المعامير عند الساعة 6:45.
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