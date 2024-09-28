البحرين تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصلت مملكة البحرين على عضوية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد خلال اجتماع الاتحاد الدولي الشبه السنوي والذي انعقد الخميس الماضي بجزيرة رودس اليونانية، حيث حصلت مملكة البحرين على نتيجة 100% بالإجماع في التصويت العام للحصول على العضوية.
وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي البحرين لهوكي الجليد عبدالله محمد القاسمي بجزيل الشكر والامتنان للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن صادق عسكر ولرئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد فهيد حمد العجمي وجميع أعضاء ومنتسبي رياضة هوكي الجليد في مملكة البحرين وذلك على ثقتهم ودعمهم المستمر.
والجدير بالذكر أن رياضة هوكي الجليد في مملكة البحرين تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من خلال تحقيق مراكز متقدمة بالمشاركات الخارجية في المواسم القليلة الماضية، مما أسهم في حصول المملكة على عضوية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.
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