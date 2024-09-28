البحرين تحصل على عضوية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الشبه‭ ‬السنوي‭ ‬والذي‭ ‬انعقد‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بجزيرة‭ ‬رودس‭ ‬اليونانية،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬100‭% ‬بالإجماع‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬العام‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العضوية‭. ‬

وتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬ولرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭ ‬فهيد‭ ‬حمد‭ ‬العجمي‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬ومنتسبي‭ ‬رياضة‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬بالمشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭.‬