Sunday, 29 September 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجوكم يكشف خبايا تأهل منتخب الناشئين لمونديال 2025:اهتمام خالد بن حمد ضاعف جهودنا بتأكيد الحلم المونديالي

9/28/2024 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق - تصوير: محمد عبدالله الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

التأهل لكـأس العالم يعزّز منجزات كرة اليـد البحرينية

جهـود مميزة ومثالية لرئيس الاتحاد في تهيئة الظروف المناسبة

أعرب‭ ‬علي‭ ‬الجوكم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬المشارك‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والمتميزة‭ ‬لنجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

وكشف‭ ‬الجوكم‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬عاد‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بأقوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬دخل‭ ‬البطولة‭ ‬بمعنويات‭ ‬كبيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديمه‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬بروح‭ ‬المحاربين‭. ‬الجوكم‭ ‬حل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬ليسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬ومدى‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬وأجاب‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستفسارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكواليس‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭.‬


‭*‬ كيف‭ ‬وجدت‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية؟

‭- ‬أجواء‭ ‬جداً‭ ‬رائعة‭ ‬وهي‭ ‬بطولة‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭ ‬لضمها‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وهذا‭ ‬عاد‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتكاكهم‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬أبرز‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتكم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.. ‬وكيف‭ ‬تم‭ ‬التغلب‭ ‬عليها؟

‭- ‬أثناء‭ ‬خروج‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬واجه‭ ‬اللاعبون‭ ‬أزمة‭ ‬نفسية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬أمراً‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬مباراة‭ ‬مصيرية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وبتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬تغلبنا‭ ‬على‭ ‬الصعاب‭ ‬وحققنا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الخامسة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬مدى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية؟

‭- ‬أبرز‭ ‬الفوائد‭ ‬اكتشاف‭ ‬لاعبين‭ ‬موهوبين‭ ‬جدد‭ ‬سوف‭ ‬يمثلون‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة،‭ ‬خاصةً‭ ‬مع‭ ‬صعود‭ ‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬حراس‭ ‬مميزين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬مما‭ ‬يولد‭ ‬الخبرة‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانسجام‭ ‬وتجاوز‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة؟

‭- ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بأن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

‭*‬ هل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولة؟

‭- ‬نعم‭ ‬راضٍ‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬والشاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬استقبال‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وتكريمهم‭ ‬أثناء‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬شعورك‭ ‬أثناء‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬وحسم‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم؟

‭- ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف،‭ ‬خصوصاً‭ ‬منتخبنا‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الخسارة،‭ ‬لولا‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار‭ ‬اللاعبين‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬انطباعك‭ ‬بأداء‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق؟

‭- ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يعمل‭ ‬بجهد‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬المباريات‭ ‬بدقة‭ ‬عالية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬انسجام‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدرب،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ - ‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬ ‭ ‬وتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬هذا‭ ‬الانسجام‭.‬

‭*‬ لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالتصريح‭ ‬أثناء‭ ‬البطولة؟

‭- ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بالتصريح‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬إعلامية،‭ ‬بهدف‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭.‬

‭*‬ هل‭ ‬يحتاج‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬وتطوير‭ ‬الجانب‭ ‬البدني؟

‭- ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬ينقصهم‭ ‬بعض‭ ‬الثقة‭ ‬والتوفيق،‭ ‬فجزء‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬

‭*‬ باعتقادك‭ ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬ينقص‭ ‬منتخبنا‭ ‬للتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية؟

‭- ‬قدم‭ ‬منتخبا‭ ‬اداء‭ ‬فنياً‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وقد‭ ‬خسرنا‭ ‬من‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬فقط،‭ ‬ولقد‭ ‬فزنا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬أعتقد‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬ينقصنا‭ ‬التوفيق‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬مشاركات‭ ‬المنتخب‭ ‬القادمة؟

بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025

‭*‬ كلمة‭ ‬أخيرة

‭- ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬إلى‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬ولعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬خصوصاً،‭ ‬فحب‭ ‬سموه‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬يجعلنا‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وأشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬ونظره‭ ‬ثاقبة‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المطالب‭ ‬الذي‭ ‬يطلبها‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬واقعية‭ ‬وإمكانية‭ ‬تحقيقها‭.‬

وشكر‭ ‬خاص‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

MENAFN28092024000055011008ID1108725867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث