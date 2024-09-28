الجوكم يكشف خبايا تأهل منتخب الناشئين لمونديال 2025:اهتمام خالد بن حمد ضاعف جهودنا بتأكيد الحلم المونديالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق - تصوير: محمد عبدالله
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
التأهل لكـأس العالم يعزّز منجزات كرة اليـد البحرينية
جهـود مميزة ومثالية لرئيس الاتحاد في تهيئة الظروف المناسبة
أعرب علي الجوكم عضو مجلس الإدارة في الاتحاد البحريني لكرة اليد ورئيس وفد منتخب الناشئين المشارك مؤخراً في البطولة الآسيوية العاشرة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسابيع الماضية، عن اعتزازه بالمستويات الفنية والمتميزة لنجوم منتخبنا الوطني وتفانيهم في تمثيل البحرين بأفضل صورة ممكنة.
وكشف الجوكم في حوار خاص أن مشاركة منتخب الناشئين في البطولة الآسيوية عاد بالنفع على منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بأقوى المنتخبات الآسيوية، موضحاً أن منتخبنا دخل البطولة بمعنويات كبيرة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، إضافة إلى تقديمه المستوى المطلوب بروح المحاربين. الجوكم حل ضيفاً على ملحق «أخبار الخليج الرياضي» ليسلط الأضواء عن تجربة البطولة الآسيوية ومدى الاستفادة منها، وأجاب عن العديد من الاستفسارات الخاصة بكواليس هذه التجربة.
* كيف وجدت أجواء المنافسات في البطولة الآسيوية؟
- أجواء جداً رائعة وهي بطولة ناجحة بكل المقاييس لضمها أقوى الفرق في آسيا، وهذا عاد بالنفع على اللاعبين من خلال احتكاكهم مع لاعبين ذوي مستويات عالية.
* ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم في البطولة الآسيوية.. وكيف تم التغلب عليها؟
- أثناء خروج منتخبنا من الدور الرئيسي في البطولة، واجه اللاعبون أزمة نفسية، ولم يكن التغلب على الجانب النفسي أمراً سهلاً على الجهازين الفني والإداري، وخاصةً أننا سنلعب مباراة مصيرية أمام المنتخب الإيراني في غضون 24 ساعة. وبتكاتف الجميع تغلبنا على الصعاب وحققنا الفوز في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وبالتالي حصلنا على البطاقة الخامسة المؤهلة لكأس العالم 2025.
* ما مدى الاستفادة من المشاركة الآسيوية؟
- أبرز الفوائد اكتشاف لاعبين موهوبين جدد سوف يمثلون المنتخبات الوطنية لمدة طويلة، خاصةً مع صعود 3 لاعبين إلى منتخب الشباب، وبالتالي سيتم الاعتماد عليهم في الفريق الأول، فضلاً عن اكتشاف حراس مميزين، علاوة على الاحتكاك مع أقوى المنتخبات في آسيا، مما يولد الخبرة للاعبي المنتخب من خلال الانسجام وتجاوز الصعوبات في البطولات القادمة.
* ما الهدف الرئيس من هذه المشاركة؟
- تم الاتفاق مع مجلس الإدارة بقيادة رئيس الاتحاد علي إسحاقي بأن الهدف الرئيس هو التأهل لنهائيات كأس العالم.
* هل مجلس إدارة اتحاد اليد راضٍ عن أداء المنتخب في البطولة؟
- نعم راضٍ كل الرضا على أداء المنتخب والجهازين الفني والإداري، والشاهد على ذلك هو استقبال اللاعبين من قبل الاتحاد البحريني واللجنة الأولمبية وتكريمهم أثناء وصولهم إلى المطار.
* ما شعورك أثناء التغلب على منتخب الإيراني وحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم؟
- شعور لا يوصف، خصوصاً منتخبنا كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة، لولا عزيمة وإصرار اللاعبين بتحقيق الفوز في نهاية المطاف.
* ما انطباعك بأداء الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني رائد المرزوق؟
- الجهاز الفني يعمل بجهد وقادر على قراءة المباريات بدقة عالية، علاوة على وجود انسجام واضح بين اللاعبين والمدرب، مما أدى إلى خلق أجواء إيجابية في المجموعة - رغم الظروف الصعبة – وتأهل المنتخب إلى كأس العالم بفضل هذا الانسجام.
* لماذا لم يتم السماح للجهاز الفني وكذلك اللاعبين بالتصريح أثناء البطولة؟
- لم يتم السماح للاعبين والجهازين الفني والإداري بالتصريح لأي جهة إعلامية، بهدف التركيز في أجواء البطولة.
* هل يحتاج منتخبنا إلى الاهتمام وتطوير الجانب البدني؟
- لا أعتقد ذلك، بل كان ينقصهم بعض الثقة والتوفيق، فجزء من اللاعبين يشارك لأول مرة في البطولات الخارجية.
* باعتقادك ماذا كان ينقص منتخبنا للتأهل للأدوار النهائية في البطولة الآسيوية؟
- قدم منتخبا اداء فنياً عالياً في البطولة وقد خسرنا من البطل والوصيف فقط، ولقد فزنا على المنتخب الكويتي صاحب المركز الثالث، أعتقد إنه كان ينقصنا التوفيق.
* ما مشاركات المنتخب القادمة؟
بطولة كأس العالم 2025
* كلمة أخيرة
- أود أن أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعمه اللامحدود إلى الرياضة البحرينية بصفة عامة، ولعبة كرة اليد خصوصاً، فحب سموه للعبة كرة اليد يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم البحرين في أكبر المحافل الدولية.
وأشكر رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي على تهيئة الظروف المثالية للمنتخبات الوطنية لما يتمتع بخبرة واسعة ونظره ثاقبة في تفاصيل لعبة كرة اليد، حيث إن المطالب الذي يطلبها دائماً ما تكون واقعية وإمكانية تحقيقها.
وشكر خاص لمجلس الإدارة ومدير المنتخبات إسماعيل باقر والجهازين الفني والإداري وكذلك اللاعبين على جهودهم وعملهم الدؤوب في ارتقاء لعبة كرة اليد البحرينية.
MENAFN28092024000055011008ID1108725867