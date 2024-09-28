الجوكم يكشف خبايا تأهل منتخب الناشئين لمونديال 2025:اهتمام خالد بن حمد ضاعف جهودنا بتأكيد الحلم المونديالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق - تصوير: محمد عبدالله الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

التأهل لكـأس العالم يعزّز منجزات كرة اليـد البحرينية

جهـود مميزة ومثالية لرئيس الاتحاد في تهيئة الظروف المناسبة

أعرب‭ ‬علي‭ ‬الجوكم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬المشارك‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والمتميزة‭ ‬لنجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭.‬

وكشف‭ ‬الجوكم‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬عاد‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بأقوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬دخل‭ ‬البطولة‭ ‬بمعنويات‭ ‬كبيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديمه‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬بروح‭ ‬المحاربين‭. ‬الجوكم‭ ‬حل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬ليسلط‭ ‬الأضواء‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬ومدى‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬وأجاب‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستفسارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكواليس‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭.‬





‭*‬ كيف‭ ‬وجدت‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية؟

‭- ‬أجواء‭ ‬جداً‭ ‬رائعة‭ ‬وهي‭ ‬بطولة‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭ ‬لضمها‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وهذا‭ ‬عاد‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتكاكهم‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬أبرز‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتكم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.. ‬وكيف‭ ‬تم‭ ‬التغلب‭ ‬عليها؟

‭- ‬أثناء‭ ‬خروج‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬واجه‭ ‬اللاعبون‭ ‬أزمة‭ ‬نفسية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬أمراً‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬مباراة‭ ‬مصيرية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وبتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬تغلبنا‭ ‬على‭ ‬الصعاب‭ ‬وحققنا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الخامسة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬مدى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية؟

‭- ‬أبرز‭ ‬الفوائد‭ ‬اكتشاف‭ ‬لاعبين‭ ‬موهوبين‭ ‬جدد‭ ‬سوف‭ ‬يمثلون‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة،‭ ‬خاصةً‭ ‬مع‭ ‬صعود‭ ‬3‭ ‬لاعبين‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬حراس‭ ‬مميزين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬مما‭ ‬يولد‭ ‬الخبرة‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانسجام‭ ‬وتجاوز‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة؟

‭- ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بأن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

‭*‬ هل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولة؟

‭- ‬نعم‭ ‬راضٍ‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬والشاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬استقبال‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وتكريمهم‭ ‬أثناء‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬شعورك‭ ‬أثناء‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬وحسم‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم؟

‭- ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف،‭ ‬خصوصاً‭ ‬منتخبنا‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الخسارة،‭ ‬لولا‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار‭ ‬اللاعبين‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬انطباعك‭ ‬بأداء‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق؟

‭- ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يعمل‭ ‬بجهد‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬المباريات‭ ‬بدقة‭ ‬عالية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬انسجام‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدرب،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ - ‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬ – ‭ ‬وتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬هذا‭ ‬الانسجام‭.‬

‭*‬ لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالتصريح‭ ‬أثناء‭ ‬البطولة؟

‭- ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬بالتصريح‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬إعلامية،‭ ‬بهدف‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭.‬

‭*‬ هل‭ ‬يحتاج‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬وتطوير‭ ‬الجانب‭ ‬البدني؟

‭- ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬ينقصهم‭ ‬بعض‭ ‬الثقة‭ ‬والتوفيق،‭ ‬فجزء‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬

‭*‬ باعتقادك‭ ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬ينقص‭ ‬منتخبنا‭ ‬للتأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية؟

‭- ‬قدم‭ ‬منتخبا‭ ‬اداء‭ ‬فنياً‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وقد‭ ‬خسرنا‭ ‬من‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬فقط،‭ ‬ولقد‭ ‬فزنا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬أعتقد‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬ينقصنا‭ ‬التوفيق‭.‬

‭*‬ ما‭ ‬مشاركات‭ ‬المنتخب‭ ‬القادمة؟

بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025

‭*‬ كلمة‭ ‬أخيرة

‭- ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬إلى‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬ولعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬خصوصاً،‭ ‬فحب‭ ‬سموه‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬يجعلنا‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وأشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬ونظره‭ ‬ثاقبة‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المطالب‭ ‬الذي‭ ‬يطلبها‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬واقعية‭ ‬وإمكانية‭ ‬تحقيقها‭.‬

وشكر‭ ‬خاص‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬