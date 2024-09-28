منتخب الشباب يواجه المتصدر أوزبكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه اليوم الأحد منتخبنا الوطني للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم نظيره منتخب أوزبكستان عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت البحرين، على ملعب جامعة فيو جين في مدينة تايبيه، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.
ويدخل منتخبنا للشباب اللقاء برصيد 6 نقاط، ويطمح إلى مواصلة الأداء المميز في اللقاء السابق أمام النيبال، وفي حال تمكن من الفوز سيتأهل مباشرة للنهائيات، وفي حالة التعادل أو الخسارة سيكون مضطرًا إلى الاعتماد في حظوظه على نتيجة مباراة كمبوديا والصين تايبيه، حيث إن كمبوديا تمتلك 6 نقاط أيضا.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المستضيف.
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