منتخب الشباب يواجه المتصدر أوزبكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويطمح‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬السابق‭ ‬أمام‭ ‬النيبال،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬سيتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬للنهائيات،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬التعادل‭ ‬أو‭ ‬الخسارة‭ ‬سيكون‭ ‬مضطرًا‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬حظوظه‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬كمبوديا‭ ‬والصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كمبوديا‭ ‬تمتلك‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وينضم‭ ‬إليها‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المستضيف‭.‬