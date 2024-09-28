إليقيتا: 5 مواجهات ودية استعدادا للعربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
كشف الأرجنتيني «إليقيتا» مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة أن المنتخب يستعد لخوض خمس مواجهات ودية خلال معسكره التحضيري في إيران سعيا إلى الوصول لمستوى جيد استعدادا لخوض منافسات بطولة المنتخبات العربية التي تستضيفها المملكة خلال نوفمبر الجاري.
وأفاد بأن المنتخب الوطني يواصل مساره وتدريباته المقررة حتى اليوم، مع منح عناصر المنتخب فترة راحة مناسبة حسب حجم العمل المحدد بالجدول.
وقال الأرجنتيني بأنهم كجهاز فني مرتاحون تمام الارتياح من التزام اللاعبين، وما يقدمه كل واحد منهم من جهد وإخلاص خلال الحصص التدريبية.
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