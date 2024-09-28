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إليقيتا: 5 مواجهات ودية استعدادا للعربية

9/28/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬


كشف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬إليقيتا‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬ودية‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬التحضيري‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬لمستوى‭ ‬جيد‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يواصل‭ ‬مساره‭ ‬وتدريباته‭ ‬المقررة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬عناصر‭ ‬المنتخب‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬مناسبة‭ ‬حسب‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬المحدد‭ ‬بالجدول‭.‬

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بأنهم‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬مرتاحون‭ ‬تمام‭ ‬الارتياح‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وإخلاص‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭.‬

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