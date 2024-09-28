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منتخبنا الوطني يستهل استعداداته اليوم

9/28/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


يستهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬استعداداته‭ ‬لمباراتي‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬بإقامة‭ ‬تدريبه‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالايتش‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قائمته‭ ‬الأولية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬لاعبا‭ ‬للتجمع‭ ‬الحالي‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬حيدر‭.‬


‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬الإعداد‭ ‬بوجود‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أنهوا‭ ‬استحقاقهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيلتحق‭ ‬لاعبو‭ ‬الخالدية‭ ‬واللاعبون‭ ‬المحترفون‭ ‬بمعسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

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