منتخبنا الوطني يستهل استعداداته اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام إندونيسيا والسعودية ضمن التصفيات المونديالية بإقامة تدريبه الأول اليوم على الملاعب الخارجية بالاتحاد.
وكان المدرب دراغان تالايتش قد أعلن قائمته الأولية المكونة من 29 لاعبا للتجمع الحالي وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، سيد مهدي شرف، سيد هاشم عيسى، سيد جواد حيدر.
ومن المنتظر أن ينطلق الإعداد بوجود اللاعبين الذين أنهوا استحقاقهم مع أنديتهم، في حين سيلتحق لاعبو الخالدية واللاعبون المحترفون بمعسكر المنتخب في وقت لاحق.
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