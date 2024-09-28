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الأزهار والورق تزين الأزياء في أسبوع باريس للموضة

9/28/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تميزت التشكيلة التي عرضتها دار «لويفيه» الإسبانية في إطار أسبوع باريس للموضة بفساتين زهرية عريضة، تتأرجح على أطواق دائرية تجعلها تشبه شكل الجرس، في استعادة لأجواء القرن الثامن عشر ولكن بروحية القرن الحادي والعشرين.
وأعاد المدير الفني للدار جوناثان أندرسون البالغ 40 عاما والذي تقابل كل تشكيلة له باستحسان عارم، صوغ هذا التصميم العائد إلى نهاية عصر النهضة، وهو عبارة عن قماش قطني بأطواق ظاهرة مغلفة بفستان رقيق وكأنه حجاب، يتحرك حول الجسم.
أما تشكيلة دار «إيسي مياكي» اليابانية، فتمحورت على فن الورق. وأوضح المصمم اتوشي كوندو رئيس الدار الشهيرة التي تتخذ باريس مقرا أن هذا المحور يعكس «الرغبة في التجذر في اللمس». ومن التصاميم فساتين تشبه المراويل، بالغة الرقة إلى درجة تبدو وكأنها قابلة للتمزق في أي لحظة، وسترات مصنوعة من ورق «واشي» الياباني التقليدي، وكأنها مطوية على طريقة فن وريغامي.
وأكدت حقائب «إيسي مياكي» الرفيعة جدا، والمعقودة من كل طرف، الاتجاه السائد هذا الموسم، والمتمثل في كون حقيبة اليد طرية وكبيرة جدا، يمكن وضعها على الظهر.

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