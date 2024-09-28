هيلين المدمر يقتل ويصيب عشرات الضحايا ويقطع الكهرباء عن أكثر من 4 ملايين أميركي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وسائل إعلام أميركية أن الإعصار «هيلين» تسبب في مقتل وإصابة العشرات في عدة ولايات، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص، وترافق ذلك مع فيضانات خطيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة.
واستنادا إلى بيانات السلطات المحلية لقي ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية كارولينا الجنوبية، و15 في جورجيا، وسبعة في فلوريدا، وشخص آخر في كارولينا الشمالية.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من انقطاعات محتملة للكهرباء «طويلة الأمد». وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن «هيلين» تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية ثم إلى منخفض جوي أثناء تحركه عبر ولاية جورجيا، بالإضافة إلى ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.
وقال حاكم كارولاينا الشمالية، راي كوبر«هذه واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث التي تضرب أجزاء من غرب» الولاية.
MENAFN28092024000130011022ID1108725862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.