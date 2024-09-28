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هيلين المدمر يقتل ويصيب عشرات الضحايا ويقطع الكهرباء عن أكثر من 4 ملايين أميركي

9/28/2024 7:12:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وسائل إعلام أميركية أن الإعصار «هيلين» تسبب في مقتل وإصابة العشرات في عدة ولايات، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص، وترافق ذلك مع فيضانات خطيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة.
واستنادا إلى بيانات السلطات المحلية لقي ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية كارولينا الجنوبية، و15 في جورجيا، وسبعة في فلوريدا، وشخص آخر في كارولينا الشمالية.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من انقطاعات محتملة للكهرباء «طويلة الأمد». وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن «هيلين» تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية ثم إلى منخفض جوي أثناء تحركه عبر ولاية جورجيا، بالإضافة إلى ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.
وقال حاكم كارولاينا الشمالية، راي كوبر«هذه واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث التي تضرب أجزاء من غرب» الولاية.

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