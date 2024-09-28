الصين تكشف عن بدلة فضائية للهبوط على القمر

MENAFN - Al-Anbaa) كشفت وكالة الفضاء الصينية النقاب للمرة الأولى عن التصميم الخارجي لبدلة فضاء مخصصة للهبوط على سطح القمر، داعية الجمهور إلى المشاركة في اختيار اسم لهذه البدلة.وزينت البدلة الفضائية البيضاء المخصصة للهبوط على سطح القمر بشرائط حمراء، وتم عرضها في المنتدى الثالث لتكنولوجيا بدلات الفضاء الذي استضافه المركز الصيني لأبحاث وتدريبات رواد الفضاء.وعرض رائدا الفضاء الصينيين، تـشـاي تـشـي قانغ ووانغ يا بينغ، البدلة للمرة الأولى في مقطع الفيديو، وقاما بمجموعة من الحركات وهما يرتديان بدلة الفضاء.وأوضح مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الصينية أن بدلة الفضاء مصنوعة من مواد واقية يمكنها حماية رواد الفضاء من البيئة الحرارية للقمر والغبار القمري ومجهزة بلوحة تحكم متكاملة متعددة الوظائف يمكن تشغيلها بسهولة، فضلا عن كاميرات لتسجيل مشاهد قريبة وبعيدة المدى.وتتميز هذه البدلة أيضا بقفازات مرنة واعتمادية وخوذة واقية بانورامية مقاومة للوهج ومفاصل مناسبة للبئية منخفضة الجاذبية. ويعتبر التصميم العام لبدلة الفضاء خفيف الوزن وملائما لأنشطة سطح القمر.

..و«كولونيا» تتيح تجربة تحاكي المشي على سطحه

كولونيا ـ أ.ف.پ: بات في الإمكان تجربة شعور المشي على سطح القمر قرب مدينة كولونيا الألمانية، حيث ستتيح منشأة «فريدة من نوعها في العالم» تحمل اسم «لونا»، تدريب رواد الفضاء الأوروبيين واختبار معدات ستحمل يوما ما إلى القمر.

من الخارج، يبدو الموقع مجرد حظيرة بيضاء اللون لا فتحات فيها، في إحدى زوايا مركز الفضاء الألماني. ولكن في هذه المنشأة التي يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار، وطليت جدرانها وسقفها بالأسود الخالص الشبيه بسواد الفضاء، أقيمت نسخة طبق الأصل من سطح القمر.

على المساحة البالغة 700 متر مربع ـ أي ما يعادل أكثر من ثلاثة ملاعب لكرة المضرب ـ يتفاوت المشهد بين نتوءات وحفر في مناطق يسود فيها ظلام دامس، وأخرى معرضة لنور حاد، على أرض مغطاة بغبار رمادي شاحب غريب، تتناثر فيه الصخور.

وقال ماتياس ماورير، رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية التي يقع مركزها للتدريب قبالة «لونا»: «لقد مشيت هناك أمس ببزتنا الفضائية الجديدة، يتوه المرء عندما يدخل المناطق المظلمة، ويحار فيما إذا في بقعة جوفاء أم أنها هاوية».

وهذا المهندس في مجال علوم المواد هو مؤسس المشروع المشترك بين مركز الفضاء الألماني ووكالة الفضاء الأوروبية، والذي أطلق قبل أكثر من عشر سنوات. وسيكون الأربعاء المقبل الشخصية الرئيسية في تدشين «هذه المنشأة الفريدة التي تدمج عناصر مختلفة، وليس لها مثيل في العالم، حتى في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)».

ولتجنب الاضطرار إلى شراء 900 طن من الولايات المتحدة، ابتكرت وكالة الفضاء الأوروبية مادة تسمى «إي إيه سي-1 إيه» EAC-1A، مساوية للثرى القمري، وهي الطبقة السميكة من الغبار التي تغطي النجم لأمتار عدة.