عبداللطيف البناي جديدي أغنية وطنية مع القعود

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
يستعد الشاعر عبداللطيف البناي للعودة بقوة للمشاركة في الاحتفالات الوطنية بعد توقف لفترة ليست بالطويلة بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وأوقفته عن الكتابة.
من جانبه، أعرب الشاعر القدير عبداللطيف البناي عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفالات الوطنية من خلال عمل فني يقوم بكتابته حاليا، ولم يحدد اسمه حتى هذه اللحظة، موضحا أن العمل يحمل الطابع الوطني، وهو اللون المحبب له منذ بداية مشواره في الكتابة، خصوصا ان العمل الجديد يحمل اسما غاليا على قلوب الكويت وأهلها سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، حفظه الله ورعاه، فالعمل عبارة عن كلمات تصف شيئا قليلا من الصفات الكريمة لسموه.
وعن تفاصيل العمل، ذكر البناي من خلال حديثه لـ «الأنباء» انه كلف من قبل الجهة المشرفة على الاحتفالات الوطنية، وبتكليف من الشيخة أمثال الأحمد بكتابة كلمات أغنية لسمو ولي العهد سترى النور تزامنا مع الاحتفالات الوطنية المقبلة، على أن تسلم في الفترة المقبلة، وسيشرف على صياغة ألحانها الملحن عبدالله القعود، وسيتم بعد ذلك تحديد الفنانين أو الفنان الذي سيقوم بغنائها.
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