حسين الكندري تألق في حفل نبض الموسيقى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
لعشاق الموسيقى الحية والعزف على «الغيتار»، أقامت منصة الفن المعاصر «كاب»، مساء الخميس الماضي، حفلا موسيقيا للفنان حسين الكندري، تحت شعار «نبض الموسيقى»، وذلك بحضور لفيف من محبي موسيقى الروك والغيتار، وتواجد عدد من جمهور ومشجعي وداعمي الكندري.
تضمن الحفل - الذي استمر لمدة أكثر من ساعتين - عزفا على الغيتار التقليدي والغيتار الإلكتروني في موسيقى مرتجلة، وقسم الكندري الحفل إلى قسمين، الأول عزف خلاله على غيتاره الكلاسيكال موسيقى نابضة لامست المشاعر، ومنها مقطوعة «هنا انتظرك» التي ألهبت الحماس بين الحضور، ثم عزف «الجندي المغامر» والتي نالت إعجاب الجميع، ثم «شكل قلبي» و«الغبار في الريح» و«مازلت حزينا»، مختتما الجزء الأول من الحفل بمعزوفة «في أحلامي».
وبعد استراحة قصيرة، عاد حسين الكندري في الجزء الثاني من هذه الليلة الفنية الجميلة ليعزف على الغيتار الإلكتروني موسيقى مرتجلة بالكامل، وانطلق بروائعه مصطحبا الحضور في رحلة عزف وألحان عن الحياة وصراعاتها وتقلباتها، وسط تفاعل كبير مع أدائه المتميز.
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