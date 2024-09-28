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حسين الكندري تألق في حفل نبض الموسيقى

9/28/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
لعشاق الموسيقى الحية والعزف على «الغيتار»، أقامت منصة الفن المعاصر «كاب»، مساء الخميس الماضي، حفلا موسيقيا للفنان حسين الكندري، تحت شعار «نبض الموسيقى»، وذلك بحضور لفيف من محبي موسيقى الروك والغيتار، وتواجد عدد من جمهور ومشجعي وداعمي الكندري.
تضمن الحفل - الذي استمر لمدة أكثر من ساعتين - عزفا على الغيتار التقليدي والغيتار الإلكتروني في موسيقى مرتجلة، وقسم الكندري الحفل إلى قسمين، الأول عزف خلاله على غيتاره الكلاسيكال موسيقى نابضة لامست المشاعر، ومنها مقطوعة «هنا انتظرك» التي ألهبت الحماس بين الحضور، ثم عزف «الجندي المغامر» والتي نالت إعجاب الجميع، ثم «شكل قلبي» و«الغبار في الريح» و«مازلت حزينا»، مختتما الجزء الأول من الحفل بمعزوفة «في أحلامي».
وبعد استراحة قصيرة، عاد حسين الكندري في الجزء الثاني من هذه الليلة الفنية الجميلة ليعزف على الغيتار الإلكتروني موسيقى مرتجلة بالكامل، وانطلق بروائعه مصطحبا الحضور في رحلة عزف وألحان عن الحياة وصراعاتها وتقلباتها، وسط تفاعل كبير مع أدائه المتميز.

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