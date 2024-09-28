تخريج الدفعة الرابعة من إعداد ممثل وممثلة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
تحت رعاية وحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، تم تخريج الدفعة الرابعة لدورة إعداد ممثل
وممثلة والتي كانت تحت إشراف المخرج القدير حسين المفيدي، وذلك على خشبة مسرح الشامية.
حضر حفل التخرج نخبة من الفنانين والأكاديميين، منهم الفنانة
القديرة حياة الفهد، والفنان القدير محمد المنيع، والفنان القدير عبدالرحمن العقل، والفنان القدير أحمد مساعد، والمخرج القدير محمد خالد خليفوه، والمخرج عبدالله عبدالرسول، والإعلامية أمل عبدالله، والفنان القدير عبدالناصر الزاير، والفنانة القديرة عبير الجندي، والفنانة فاطمة الطباخ، ود.موسى ارتي، ود.عماد العكاري، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الفني والثقافي في البلاد ووسائل الإعلام المتعددة. انطلق حفل التخرج بعرض مسرحي شارك فيه جميع المشاركين في الدورة حرص فيها مشرف الورشة الفنان والمخرج حسين المفيدي على إظهار قدرات المشاركين من خلال الصوت والحركة والجسد لأن هذه المواصفات مطلوبة بأي ممثل وممثلة تشارك في عمل مسرحي وتلفزيوني. الورشة امتدت إلى اكثر من 4 أسابيع وتضمنت تدريبات عملية ونظرية ومخصصة لجميع الأعمار، حيث تدرب المشاركون على تعديل الصوت، ولغة الجسد، والارتجال، والتعبير العاطفي.
وشكر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في كلمة مرتجلة المخرج حسين المفيدي على الجهد الذي بذله في هذه الورشة التدريبية المتخصصة، واصلا شكره لكل من شاركه في تدريب المشاركين حتى يشقوا طريقهم في الساحة الفنية بالطريقة الصحيحة.
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