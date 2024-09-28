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تخريج الدفعة الرابعة من إعداد ممثل وممثلة

9/28/2024 7:12:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تحت رعاية وحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، تم تخريج الدفعة الرابعة لدورة إعداد ممثل وممثلة والتي كانت تحت إشراف المخرج القدير حسين المفيدي، وذلك على خشبة مسرح الشامية.
حضر حفل التخرج نخبة من الفنانين والأكاديميين، منهم الفنانة القديرة حياة الفهد، والفنان القدير محمد المنيع، والفنان القدير عبدالرحمن العقل، والفنان القدير أحمد مساعد، والمخرج القدير محمد خالد خليفوه، والمخرج عبدالله عبدالرسول، والإعلامية أمل عبدالله، والفنان القدير عبدالناصر الزاير، والفنانة القديرة عبير الجندي، والفنانة فاطمة الطباخ، ود.موسى ارتي، ود.عماد العكاري، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الفني والثقافي في البلاد ووسائل الإعلام المتعددة. انطلق حفل التخرج بعرض مسرحي شارك فيه جميع المشاركين في الدورة حرص فيها مشرف الورشة الفنان والمخرج حسين المفيدي على إظهار قدرات المشاركين من خلال الصوت والحركة والجسد لأن هذه المواصفات مطلوبة بأي ممثل وممثلة تشارك في عمل مسرحي وتلفزيوني. الورشة امتدت إلى اكثر من 4 أسابيع وتضمنت تدريبات عملية ونظرية ومخصصة لجميع الأعمار، حيث تدرب المشاركون على تعديل الصوت، ولغة الجسد، والارتجال، والتعبير العاطفي.
وشكر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في كلمة مرتجلة المخرج حسين المفيدي على الجهد الذي بذله في هذه الورشة التدريبية المتخصصة، واصلا شكره لكل من شاركه في تدريب المشاركين حتى يشقوا طريقهم في الساحة الفنية بالطريقة الصحيحة.

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