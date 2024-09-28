عبدالعزيز البابطين تمكين الكوادر الوطنية يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد



عمر البسام: ملتزمون بتوفير كل الأدوات التي يحتاج إليها موظفونا لتحقيق النجاح عيسى البشير: الاستثمار في الموظفين الجدد هو استثمار في مستقبل الشركة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل والتواصل المباشر بين الإدارة العليا والموظفين الجدد، استضافت Ooredoo الكويت مؤخرا لقاء مميزا جمع الرئيس التنفيذي مع المجموعة الجديدة من الموظفين المنضمين حديثا إلى الشركة، كجزء من استراتيجية Ooredoo المستمرة لتعزيز بيئة عمل إيجابية تدعم الشفافية والتواصل والشمول على جميع المستويات، بحيث يتم تعريف الموظفين الجدد على ثقافة الشركة وقيمها ونموذج عملها، لتشكل هذه الفعاليات التعريفية منصة مثالية لعرض الفرص المتنوعة المتاحة داخل Ooredoo الكويت والتأهيل لخوض مساراتها المهنية، إلى جانب توطيد العلاقات بين أعضاء فرق العمل.

وفي إطار سعيها المستمر لبناء بيئة عمل شاملة وداعمة، تحرص Ooredoo الكويت على لقاء الرئيس التنفيذي بموظفي الشركة الجدد، لتعزيز روح الانتماء وتحقيق الاندماج السلس للموظفين الجدد منذ بداية مشوارهم مع Ooredoo، وإشراكهم في مسيرتها من خلال توضيح رؤية الشركة وأهدافها المستقبلية، التي سيكونون جزءا منها.

وكجزء من استراتيجية Ooredoo في تطوير الذات والمهارات الاجتماعية، يترأس هذه الفعاليات الترحيبية كبار المسؤولين في الشركة، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي وممثلو الإدارة العليا، لضمان حصول المنضمين الجدد على الحفاوة التي يستحقونها وليشعروا بالدعم منذ اليوم الأول، والتي يتم تنظيمها لتشمل عروضا تقديمية بقيادة هؤلاء المسؤولين، الذين يشاركون تجاربهم ونصائحه، ضمن جلسات واجتماعات تفاعلية، لكسر الحواجز بين الموظفين الجدد وليسهل عليهم التواصل الفعلي فيما بعد مع زملائهم ومرشديهم، مما يعزز تجربتهم ويسهل اندماجهم في بيئة العمل.

وفي تصريح من الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين، خلال اللقاء، قال: نحن في Ooredoo نؤمن بأن كل فرد يلعب دورا مهما في نجاح الشركة، فانضمامهم إلى الفريق ليس مجرد خطوة وظيفية، بل هو جزء من رحلتنا نحو الابتكار والتميز في مجال الاتصالات.

كما عبر عن استمتاعه في كل مرة يلتقي فيها بالمستجدين في هذه الفعالية، وتحمسه الزائد للتعرف عليهم، معلقا: تسهم هذه الفعالية المميزة في تقليل الفجوة بين الموظفين الحاليين والجدد، وأنا أقدر حقا رغبة المواهب الشابة بالانضمام إلينا ومشاركتنا أفكارهم العصرية ومشاريعهم الطموحة، فنحن في Ooredoo، نعطي الأولوية لموظفينا دائما، مرحبين بكل الفرص لتمكينهم، وتوفير منصة شبابية للتعبير عن أنفسهم، من خلال الابتكار والتطوير.

مشيرا في السياق ذاته إلى الجوانب العديدة التي تركز عليها Ooredoo الكويت فيما يتعلق بإدارة وتنمية الموارد البشرية، أهمها استكمال خطة التكويت وتوطين المناصب الإدارية والتشغيلية على حد سواء، من خلال توفير فرص النمو الوظيفي والاستثمار في تطوير المواهب المحلية، وكذلك تمكين المرأة الكويتية العاملة وتعزيز التنوع والشمول بين فرق العمل لدفع النمو المستدام، حيث تهدف الشركة من خلال المبادرات التعليمية والبرامج التدريبية المكثفة، إلى تمكين المواطنين الكويتيين لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مختتما كلمته، أوضح البابطين أن «نجاح Ooredoo الكويت يعتمد أيضا على تنوع مواهب فريقنا، وهو العنصر الأهم في تحقيق رؤيتنا للابتكار والتميز»، متطلعا إلى إسهاماتهم المتميزة في مسيرة الشركة نحو النمو والتوسع.

بدوره، شدد عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، على أهمية هذا اللقاء في دعم الموظفين الجدد ومنحهم الثقة اللازمة ودفعة أولى في بداية مشوارهم مع الشركة للاندماج في بيئة العمل، حيث قال: نحن ملتزمون بتوفير كل الأدوات والموارد التي يحتاج اليها موظفونا لتحقيق النجاح في Ooredoo. إن هذا اللقاء يتيح فرصة فريدة لتعريفهم على قيمنا وتوجهاتنا الاستراتيجية.

وتابع: يعتبر انضمام أي عضو إلى فريق العمل فرصة للمساهمة بشكل جديد في صياغة حاضر ومستقبل الشركة، ونحن هنا لتقديم كل الدعم الذي تحتاجونه لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المهنية.

من جانبه، أضاف مدير إدارة أول للموارد البشرية في Ooredoo الكويت، عيسى البشير، بقوله: الاستثمار في الموظفين الجدد هو استثمار في مستقبل الشركة، باعتبارهم حجر الأساس لاستمرارية أعمالها، ونحن سعداء بانضمام هذه المجموعة المميزة ونتطلع إلى إسهاماتهم القيمة في مختلف المشاريع.

معربا عن مدى فخره بالعمل ضمن فريق متنوع الاهتمامات والمواهب والخلفيات، الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات التي نقدمها لعملائنا، لذلك، دورهم كمساهمين في نجاح الشركة يبدأ من اليوم، ونحن على ثقة بأنهم سيكون لهم بصمة في الابتكارات القادمة.

وهكذا، يعكس لقاء الإدارة العليا بموظفي Ooredoo الجدد التزام الشركة بتطوير المواهب وتعزيز رفاهية الموظفين، وكذلك التزامها ببناء بيئة عمل تحفز الابتكار وتقدر الشمولية، كما تواصل الشركة دعمها لموظفيها الجدد من خلال تقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني متنوعة تناسب جميع الموظفين وتنوع اهتماماتهم في شتى المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم Ooredoo الكويت بتعزيز بيئة العمل الإيجابية التي تعزز النمو المهني والشخصي، حيث تولي الشركة أهمية خاصة لراحة موظفيها وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يعزز من أدائهم ويزيد من مستويات الرضا والولاء عبر المؤسسة.