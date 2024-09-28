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الكويت الخامسة عربيا والـ 71 عالميا بين أكثر الدول ابتكارا

9/28/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت النسخة السابعة عشرة من مؤشر الابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، عن احتلال الكويت للمركز الخامس عربيا والـ 71 عالميا، فيما جاءت الإمارات كأكثر الدول العربية ابتكارا، مع ظهورها في المرتبة الـ 32 بالترتيب العالمي، وبعدها جاءت السعودية، ثم قطر.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت سويسرا على مكانتها كأكثر الدول ابتكارا في العالم للعام الرابع عشر على التوالي، متقدمة على السويد والولايات المتحدة، ويضم تصنيف مؤشر الابتكار العالمي أكثر من 130 اقتصادا، وظهرت الصين في المركز الحادي عشر وتظل الاقتصاد الوحيد من الدول متوسطة الدخل ضمن أفضل 30 اقتصادا بالمؤشر.
ولا تزال اليابان في المركز الثالث عشر وذلك منذ 2021، وارتفعت كندا للمستوى الرابع عشر وهو أعلى تصنيف لها منذ 2014، ويتم حساب المؤشر كمتوسط لمؤشرين فرعيين، يقيس مؤشر المدخلات الابتكارية الفرعي عناصر الاقتصاد التي تمكن وتسهل الأنشطة الابتكارية في 5 نقاط هي: المؤسسات ورأس المال البشري والبحث والبنية التحتية وتطور السوق وتطور الأعمال.
أما مؤشر المخرجات الابتكارية الفرعي فيقيس النتائج الفعلية للأنشطة الابتكارية في الاقتصاد من حيث مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية.
ويبرز تصنيف 2024 تراجعا كبيرا في المؤشرات الرائدة للنشاط الإبداعي المستقبلي بعد الطفرة المسجلة بين عامي 2020 و2022، لأنه في ظل الفائدة المرتفعة انخفض تمويل رأس المال الاستثماري بحوالي 40% في 2023، وتراجع النمو في نفقات البحث والتطوير، في حين انخفضت طلبات براءات الاختراع الدولية والمنشورات العلمية.
وذكرت المديرة العامة لـ «ويبو» دارين تانج: في عام 2023، شهدنا تراجعا في نفقات البحث والتطوير وتراجعا في تقديم المنشورات العلمية وتقلص استثمارات رأس المال المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن ظل التقدم التكنولوجي قويا خاصة في المجالات المتعلقة بالصحة مثل تسلسل الجينوم وقوة الحوسبة والبطاريات الكهربائية.
كما كشف مؤشر هذا العام أيضا عن اتجاهات إيجابية في المؤشرات الرئيسية بما يشمل تراجع الفقر العالمي وارتفاع إنتاجية العمالة ومتوسط العمر المتوقع، ويرى التقرير اهتماما متزايدا بالابتكار حول العالم مع إدراك المزيد من الدول أن إطلاق العنان لشعوبها للابتكار أمر بالغ الأهمية للنمو والتنمية فضلا عن معالجة التحديات المحلية والعالمية.

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