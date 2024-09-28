الكويت الخامسة عربيا والـ 71 عالميا بين أكثر الدول ابتكارا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت النسخة السابعة عشرة من مؤشر الابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، عن احتلال الكويت للمركز الخامس عربيا والـ 71 عالميا، فيما جاءت الإمارات كأكثر الدول العربية ابتكارا، مع ظهورها في المرتبة الـ 32 بالترتيب العالمي، وبعدها جاءت السعودية، ثم قطر.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت سويسرا على مكانتها كأكثر الدول ابتكارا في العالم للعام الرابع عشر على التوالي، متقدمة على السويد والولايات المتحدة، ويضم تصنيف مؤشر الابتكار العالمي أكثر من 130 اقتصادا، وظهرت الصين في المركز الحادي عشر وتظل الاقتصاد الوحيد من الدول متوسطة الدخل
ضمن أفضل 30 اقتصادا بالمؤشر.
ولا تزال اليابان في المركز الثالث عشر وذلك منذ 2021، وارتفعت كندا للمستوى الرابع عشر وهو أعلى تصنيف لها منذ 2014، ويتم حساب المؤشر كمتوسط لمؤشرين فرعيين، يقيس مؤشر المدخلات الابتكارية الفرعي عناصر الاقتصاد التي تمكن وتسهل الأنشطة الابتكارية في 5 نقاط هي: المؤسسات ورأس المال البشري والبحث والبنية التحتية وتطور السوق وتطور الأعمال.
أما مؤشر المخرجات الابتكارية الفرعي فيقيس النتائج الفعلية للأنشطة الابتكارية في الاقتصاد من حيث مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية.
ويبرز تصنيف 2024 تراجعا كبيرا في المؤشرات الرائدة للنشاط الإبداعي المستقبلي بعد الطفرة المسجلة بين عامي 2020 و2022، لأنه في ظل الفائدة المرتفعة انخفض تمويل رأس المال الاستثماري بحوالي 40% في 2023، وتراجع النمو في نفقات البحث والتطوير، في حين انخفضت طلبات براءات الاختراع الدولية والمنشورات العلمية.
وذكرت المديرة العامة لـ «ويبو» دارين تانج: في عام 2023، شهدنا تراجعا في نفقات البحث والتطوير وتراجعا في تقديم المنشورات العلمية وتقلص استثمارات رأس المال المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن ظل التقدم التكنولوجي قويا خاصة في المجالات المتعلقة بالصحة مثل تسلسل الجينوم وقوة الحوسبة والبطاريات الكهربائية.
كما كشف مؤشر هذا العام أيضا عن اتجاهات إيجابية في المؤشرات الرئيسية بما يشمل تراجع الفقر العالمي وارتفاع إنتاجية العمالة ومتوسط العمر المتوقع، ويرى التقرير اهتماما متزايدا بالابتكار حول العالم مع إدراك المزيد من الدول أن إطلاق العنان لشعوبها للابتكار أمر بالغ الأهمية للنمو والتنمية فضلا عن معالجة التحديات المحلية والعالمية.
MENAFN28092024000130011022ID1108725856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.