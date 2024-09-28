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استقرار النظام المصرفي يعزز مناعة الاقتصاد الوطني 20 مؤشرا تعكس متانة وقوة البنوك

9/28/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أثبت القطاع المصرفي قدرته على الحفاظ على استقراره ومرونته في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، معززا من مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، بما يمارسه من دور رئيسي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وتلعب البنوك دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل اللازم للشركات والأفراد، مما يسهم في تنشيط العمليات الاقتصادية، إذ تقوم البنوك بتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للمؤسسات بمختلف أحجامها، مما يساعد على تطوير المشاريع الجديدة وتوسيع القائم منها، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم البنوك في تسهيل التجارة من خلال تمويل الاستيراد والتصدير، وهو ما يعزز التدفقات النقدية والميزان التجاري، كما تعمل البنوك كمحرك رئيسي لتداول الأموال بين الأفراد والشركات، وذلك من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة مثل الدفع الإلكتروني، وإدارة السيولة، وتحويل الأموال. وتمارس البنوك المحلية الكويتية الدور المحوري في تطوير البنية التحتية المالية عبر آليات المنافسة التي تستهدف من خلالها تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها من خلال الاستثمار في التقنيات المالية المتقدمة التي تسهل العمليات المالية وتجعلها أكثر كفاءة. وأظهر القطاع المصرفي في الكويت مرونة وملاءة عالية، وهو ما ظهر جليا في مؤشرات الملاءة المالية الجيدة كمعيار كفاية رأس المال، ويؤكد هذا الأداء استدامة القطاع المصرفي المحلي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية، واستشرافا للمستقبل يتوقع أن يحافظ القطاع على استقراره ويزيد من تعزيز أدائه المالي. ومن خلال هذا الرصد، نستعرض أبرز 20 مؤشرا تعكس في مجملها نقاط القوة التي تعزز من مكانة القطاع المصرفي كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني:
1 ـ متانة رأس المال
بلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع للبنوك 18.1% بنهاية النصف الأول من 2024، وهو أعلى من المتطلبات الرقابية المحلية والدولية، مما يؤكد قدرة البنوك على امتصاص الصدمات المالية المفاجئة، ويعكس هذا المعدل استقرار الوضع المالي وقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
2 ـ جودة الأصول
حافظت البنوك على جودة عالية للأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.7% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 245.7%، وهي من أعلى النسب في دول المنطقة.
وتؤكد هذه النسب كفاءة سياسات إدارة المخاطر وتدني نسب التعثر لدى المقترضين، مما يعزز استدامة الأرباح، والقدرة على مواجهة أي تعثر محتمل في سداد القروض دون التأثير على استقرارها المالي أو الربحية.
3 ـ السيولة القوية
ارتفعت ودائع البنوك الكويتية إلى 73.5 مليار دينار، بزيادة 4.4% مقارنة بالعام السابق، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة من المودعين، سواء من القطاع الخاص أو العام، في القطاع المصرفي الكويتي، بالإضافة إلى كفاءة البنوك في إدارة السيولة.
4 ـ نمو القروض
تعتبر قدرة البنوك الكويتية على تمويل المشاريع الكبرى عاملا حيويا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. بشكل عام، تلعب البنوك الكويتية دورا أساسيا في دعم المشاريع الضخمة، سواء كانت مشاريع بنية تحتية، أو صناعية، أو عقارية، وذلك بفضل قوتها المالية، وشبكة علاقاتها المحلية والدولية، ومستويات السيولة العالية لديها. وبنهاية العام 2023 ارتفعت محفظة القروض الممنوحة لتصل إلى 69.2 مليار دينار، مما يدل على قدرة البنوك على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الكبرى والبنية التحتية، مع الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة.
5 ـ نمو القطاع المصرفي الإسلامي
على الرغم من تقديم البنوك الإسلامية لأدوات مالية من دون فوائد، إلا أنها لاتزال تدخل في استثمارات مختلفة وتواجه مخاطر السوق، بما في ذلك مخاطر آجال الاستحقاق التي يمكن أن تؤثر بشدة على مركزها المالي، وحققت البنوك الإسلامية نموا أسرع مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث سجلت نموا في الأصول بنسبة 4%، مقابل 2.3% للبنوك التقليدية، ما يعكس تزايد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية واستمرار توسع هذا القطاع في السوق المحلي.
6 ـ استقرار الأرباح
سجلت البنوك أرباحا قوية في عام 2023، حيث ارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 26% لتصل إلى 1.5 مليار دينار، ويعود هذا النمو إلى تحسن جودة الأصول وارتفاع الإيرادات التشغيلية من أنشطة البنوك، فيما حققت البنوك التسعة نموا في صافي أرباح النصف الأول من 2024، بقيمة 4% لتسجل أرباحا بقيمة 845.791 مليون دينار.
وبشكل أكثر تفصيلا، فقد حقق شقا البنوك ـ التقليدي والإسلامي ـ نموا في صافي الأرباح بما في ذلك الأرباح الخاصة بحقوق الأقلية خلال عام 2023، إلا أن النمو في صافي أرباح البنوك الإسلامية فاق النمو المحقق من نظيراتها التقليدية وبشكل كبير خلال العام الماضي، ويعود ذلك إلى نتاج عملية استحواذ أحد البنوك المحلية على مجموعة بنك خارجي والتي تمت خلال الربع الأخير من عام 2022، وقد بلغت الزيادة في صافي أرباح البنوك الإسلامية نحو 242 مليون دينار لتصل إلى نحو 793 مليون دينار في نهاية العام، مقابل زيادة بنحو 90 مليون دينار للبنوك التقليدية لتصل أرباحها إلى نحو 788 مليون دينار، وهو الأمر الذي أدى إلى انعكاس الفجوة لصالح أرباح البنوك الإسلامية بقيمة 5 ملايين دينار.
7 ـ تحسن العائد على الأصول
انعكس النمو الملحوظ في أرباح البنوك خلال 2023 والنصف الأول من 2024 بشكل واضح على أداء وكفاءة القطاع المصرفي، حيث ارتفع كل من معدل العائد على متوسط الأصول ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية للقطاع المصرفي.
وارتفع معدل العائد على الأصول إلى 1.5%، ما يعكس كفاءة البنوك في استخدام مواردها واستثماراتها لتحقيق عوائد مستدامة، وهذا المعدل يتوافق مع التوقعات ويعزز الثقة في استمرارية نمو الأرباح.
وبشكل عام، فعلى الرغم من أن عام 2023 كان إيجابيا على صعيد مؤشرات الربحية للقطاع المصرفي الكويتي، إلا أن استمرار السياسة النقدية المتشددة والمتمثلة بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال العام الماضي، قد أدى إلى العديد من الضغوطات، مثل تراجع نمو القروض والتأثير على جودة الائتمان، بالإضافة إلى ذلك، لاتزال الأسواق العالمية تشوبها ضغوط مختلفة بسبب الضبابية وانعدام اليقين فيما يتعلق بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية واضطرابات الممرات التجارية، ومع ذلك فإن القطاع المصرفي المحلي يمتلك مصدات كافية لمواجهة أي تطورات أو خسائر غير متوقعة من مركز قوة.
9 ـ العائد على حقوق الملكية ومحفظة الاستثمارات
ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 11.1% بنهاية العام، مما يعكس تحسن الأداء المالي واستقرار العوائد للمساهمين، وهذه النسبة المرتفعة تشير إلى كفاءة إدارة البنوك لرأس المال وتحقيقها عوائد جيدة على الاستثمارات، كما نمت محفظة استثمارات البنوك بنسبة 13.6% خلال عام 2023، حيث تم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر نحو الأصول ذات الدخل الثابت بنسبة 15.1% واستثمارات الأسهم بنسبة 3.8%. وهذا يعكس إدارة فعالة لمحافظ الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
10 ـ زيادة الودائع الحكومية
لاتزال البنوك المحلية تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للأموال بشكل أكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية، حيث تشكل ودائع القطاع الخاص النسبة الأكبر من محفظة الودائع بنحو 56.5% من الإجمالي. وبلغت ودائع الحكومة بنهاية يوليو 2024 نحو 5.1 مليارات دينار، وهو الأمر الذي يعكس دعم الدولة المستمر للنظام المصرفي واستقرار تدفقات السيولة، وهذا الدعم الحكومي يعزز من قدرة البنوك على تقديم التمويل المطلوب للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
11 ـ تنوع محفظة القروض القطاعية
على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن محفظة القروض شهدت نموا بنسبة 2.6% لتبلغ 69.2 مليار دينار، ويعود إلى النمو في التمويل الممنوح للشركات الكبرى. وفيما يخص التوزيع القطاعي، فقد شهدت معظم القطاعات نموا، وبشكل أساسي ارتفع كل من قطاع الخدمات والإنشاءات والتجارة بإجمالي 870 مليون دينار. هذا، ولا يزال التوزيع القطاعي لمحفظة القروض متماشيا مع السنوات الماضية، حيث لاتزال المحفظة مرتكزة في القطاع الأسري والعقار والخدمات.
12 ـ نمو التمويل العقاري
شهدت التسهيلات (التمويل) الإسكانية نموا مستداما خلال عامي 2023 و2024 لتبلغ بنهاية شهر يوليو الماضي مستوى 16.2 مليار دينار.
والقروض الإسكانية هي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها خمس عشرة سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
وتوسع البنوك في منحها يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري وقدرة البنوك على تمويل السكن الخاص.
13 ـ التقدم في التحول الرقمي
سجلت البنوك الكويتية نموا ملحوظا في مجال التحول الرقمي، حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لتقديم خدماتها بشكل أسهل وأكثر كفاءة، ومن خلال التطبيقات البنكية، والمواقع الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي الذكية، يمكن للعملاء إجراء المعاملات بسهولة، مثل التحويلات، ودفع الفواتير، والاستفسار عن الأرصدة دون الحاجة لزيارة الفروع، وهذا يعزز من الكفاءة التشغيلية للبنوك ويقلل من الاعتماد على التعاملات الورقية.
14 ـ مرونة القطاع في مواجهة الأزمات
على الرغم من الاضطرابات العالمية، أظهر القطاع المصرفي الكويتي قدرته على الصمود والتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل السياسات الحصيفة لبنك الكويت المركزي التي ساهمت في تعزيز استقرار القطاع وحمايته من الأزمات المصرفية الدولية.
15 ـ نمو الأرباح الاستثمارية
ارتفعت قيمة المحافظ الاستثمارية لدى البنوك بنحو 13.6% مدفوعة بالتصاعد الملحوظ في استثمارات الدخل الثابت وخصوصا السندات الحكومية وسندات الشركات التي نمت بواقع 2.4 مليار دينار خلال 2023، وإن كان هذا النمو متركزا لدى بنكين بشكل رئيسي، إلا أنه وبشكل عام قد توجهت معظم البنوك لزيادة استثماراتها في أدوات الدخل الثابت. ويعود هذا التوجه إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميا والتي حدت من قدرة واستعداد بعض المقترضين للاقتراض، وجعلت الاستثمار في أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية.
16 ـ استقرار النظام المصرفي
أظهرت اختبارات الضغط التي أجراها «المركزي» قدرة البنوك على تحمل الصدمات الاقتصادية والمالية، وكشفت نتائج هذه الاختبارات عن متانة النظام المصرفي وجاهزيته لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
17 ـ الالتزام بمعايير الحوكمة
تتبنى البنوك الكويتية أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مما يعزز الثقة بين المساهمين والمستثمرين ويسهم في استدامة الأداء المالي.
18 ـ التوسع في الخدمات المالية الإسلامية
مع زيادة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية، واصلت البنوك الإسلامية توسيع نطاق خدماتها، مما جعلها قادرة على جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.
19 ـ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تلعب البنوك دورا حيويا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج تمويل مخصصة، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
20 ـ مواجهة الاحتيال المالي
تتمتع البنوك بسجل حافل في السبق والريادة في مكافحة مخاطر الاحتيال المالي الرقمي، وبفضل ذلك تمكن من إبقاء عمليات الاحتيال في الكويت عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بعديد من الدول المتقدمة، حيث بلغت قيمة عمليات الاحتيال عبر البطاقات على الإنترنت من إجمالي قيمة العمليات على الإنترنت ما نسبته 0.07% فقط على مستوى جميع عملاء القطاع المصرفي الكويتي، فيما تتراوح النسبة بين 0.1% و0.2% في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.
أما من حيث عدد عمليات الاحتيال من إجمالي فيشكل 0.01% فقط وذلك على مستوى جميع وحدات القطاع المصرفي في الكويت. علما بأن 79% من هذه العمليات هي معاملات عابرة للحدود.

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