وزيرة الأشغال الشراكة الكويتية - الصينية حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة

الكويت ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية ووثيقة مع الصين ازدادت رسوخاً بمرور الزمن



أكدت الأشغال العامة د.نورة المشعان ان الشراكة الكويتية - الصينية هي بمنزلة حجر الأساس في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعميق التكامل بين رؤى قيادتي البلدين الصديقين.

وشددت المشعان في تصريح لـ «كونا»، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الكويت والصين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع الصين يقوم على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في كل المجالات.

وذكرت أن الكويت ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية ووثيقة مع الصين ازدادت رسوخا بمرور الزمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية إذ تعد الكويت أول دولة خليجية ارتبطت بعلاقات ديبلوماسية مع الصين ووقعت اتفاقية التعاون في مبادرة (الحزام والطريق).

وبينت أن زيارتها الرسمية إلى الصين على رأس وفد كويتي رفيع المستوى حاليا تؤكد من جديد تعزيز هذه العلاقة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي أسست بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشارت إلى الحرص على وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين في شهر سبتمبر العام الماضي موضع التنفيذ والمتابعة الدقيقة، لافتة إلى أهمية الآلية العليا المتبعة في التواصل والتعاون والتنسيق والتشاور رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الصديقين. وفي ختام زيارتها إلى الصين قامت المشعان والوفد المرافق لها بزيارة ميدانية إلى ميناء يانغ شييان الصيني قرب مدينة شنغهاي تلبية لدعوة رسمية موجهة من الحكومة الصينية والشركة الصينية الحكومية المكلفة استكمال تنفيذ باقي مراحل مشروع ميناء مبارك الكبير. ويعتبر ميناء يانغ شييان للمياه العميقة أحد أكثر المرافئ تقدما في العالم من الناحية التقنية والذكية والأحدث على مستوى الصين، حيث إن عمليات الشحن في الميناء تتم كاملة باستخدام التحكم عن بعد وتوظف فيه أحدث تقنيات معالجة المعلومات والذكاء الاصطناعي لإدارة نقل الحاويات من وإلى السفن بأقل فترة ممكنة في وقت تبلغ قدرة الميناء بالمرحلة الحالية أكثر من 55 مليون وحدة قياس شحن TEU بتصاعد في حجم المنقولات في المرفأ يتجاوز 25% سنويا.