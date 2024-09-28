وزير العدل يصدر قرارا بالعمل الصيفي للخبراء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي قرارا وزاريا يخص التكليف بالعمل الصيفي للخبراء.
وجاء في نص القرار «يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 233 لسنة 2011 النص التالي:
«إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط التكليف بالعمل الصيفي من الخبراء يزيد على الثلث تجرى المفاضلة بينهم وفقا للترتيب التالي:
1 - الخبراء الذين لم يسبق تكليفهم ومنحهم مكافأة العمل الصيفي في العام السابق.
2 - الخبراء الأقل في عدد مرات التكليف والحصول على مكافأة العمل الصيفي.
3 - شاغلو الوظيفة الأعلى المنصوص عليها بجدول وظائف الخبراء الكويتيين المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1993 وهم:
كبير الخبراء.
خبير أول.
خبير ثان.
خبير ثالث.
معاون خبير أ.
4 - الأقدم في التعيين بإدارة الخبراء.
5 - الأكبر في السن.
وختم قرار وزير العدل «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».
MENAFN28092024000130011022ID1108725853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.