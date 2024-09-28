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وزير العدل يصدر قرارا بالعمل الصيفي للخبراء

9/28/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر ‎وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي قرارا وزاريا يخص التكليف بالعمل الصيفي للخبراء.
وجاء في نص القرار «يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 233 لسنة 2011 النص التالي:
«إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط التكليف بالعمل الصيفي من الخبراء يزيد على الثلث تجرى المفاضلة بينهم وفقا للترتيب التالي:
‎1 - الخبراء الذين لم يسبق تكليفهم ومنحهم مكافأة العمل الصيفي في العام السابق.
2 - الخبراء الأقل في عدد مرات التكليف والحصول على مكافأة العمل الصيفي.
3 - شاغلو الوظيفة الأعلى المنصوص عليها بجدول وظائف الخبراء الكويتيين المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1993 وهم:
كبير الخبراء.
‏خبير أول.
خبير ثان.
خبير ثالث.
معاون خبير أ.
4 ‎- الأقدم في التعيين بإدارة الخبراء.
5 - الأكبر في السن.
وختم قرار وزير العدل «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».

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