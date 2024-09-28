وزيرة الشؤون إلزام جميع الجهات التعليمية التابعة لـذوي الإعاقة بتركيب كاميرات مراقبة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وجهت وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس السبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعمل على إصدار قرار يلزم جميع الجهات التعليمية والتأهيلية التي تحت مظلتها بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي إن هذا القرار يهدف إلى مراقبة البيئة التعليمية وضمان توفير الحماية والسلامة اللازمة، إضافة إلى تمكين المعلمين وأولياء الأمور من الاطمئنان على سلامة أبنائهم الطلبة.
وأضافت ان القرار يهدف كذلك إلى تعزيز الشفافية والمساءلـة في الجهات التعليمية والتأهيليــــة الخاصة بذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة أن تتوافق جميع الكاميرات مع المعايير المحددة من قبل الهيئة وضمان الخصوصية اللازمة.
وقالت إن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات التعليمية والتأهيلية.
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