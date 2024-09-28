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وزيرة الشؤون إلزام جميع الجهات التعليمية التابعة لـذوي الإعاقة بتركيب كاميرات مراقبة

9/28/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس السبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعمل على إصدار قرار يلزم جميع الجهات التعليمية والتأهيلية التي تحت مظلتها بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي إن هذا القرار يهدف إلى مراقبة البيئة التعليمية وضمان توفير الحماية والسلامة اللازمة، إضافة إلى تمكين المعلمين وأولياء الأمور من الاطمئنان على سلامة أبنائهم الطلبة.
وأضافت ان القرار يهدف كذلك إلى تعزيز الشفافية والمساءلـة في الجهات التعليمية والتأهيليــــة الخاصة بذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة أن تتوافق جميع الكاميرات مع المعايير المحددة من قبل الهيئة وضمان الخصوصية اللازمة.
وقالت إن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات التعليمية والتأهيلية.

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