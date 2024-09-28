إلغاء تجنيس أبناء الكويتيات وجميع طلبات حملة إحصاء 65



العقيد عبدالرحمن العثمان: لا يترتب على زواج الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية العقيد حقوقي محمد المزيد: أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى «القديمة»



أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان، أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء بعد دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية، ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.

وقال العقيد العثمان لـ «كونا» إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها، وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:

- مادة (7) فقرة أولى: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

- مادة (7) فقرة ثانية: «وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة».

- مادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

من جانبه، قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد إن «أي شخص يكتسب الجنسية الكويتية يجب أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم الوطنية بغض النظر عن مدة حمله للجنسية».

وأضاف العقيد المزيد أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وعن المادة (13) التي تجيز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، أوضح العقيد المزيد أن هذه المادة تشمل (الكويتي المتجنس) وليس (الكويتي المادة الأولى بالتأسيس).

وذكر أن «المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها»، أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند، وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس) والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ)، وهي يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا «كان والده الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو المتوفى عنها» معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وأشار المزيد إلى أنه تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة (إحصاء 65) بالكامل. وبين أن «أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة»، وفي حال لم تكن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.