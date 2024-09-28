الضربات الإسرائيلية تشتد في لبنان وحزب الله ينعى أمينه العام



إسرائيل تتبنى «تصفية» نصرالله.. ومخاوف من الارتدادات على الداخل ميقاتي: تضامننا اليوم أقوى ردّ على العدوان الإسرائيلي.. وإجراءات ميدانية مناطقية للجيش اللبناني.. وعدد النازحين إلى ازدياد وخشية من عدم الترحيب بهم مناطقياً





بيروت - ناجي شربل

وأحمد عزالدين

عاشت البلاد بلبلة أمس، على وقع غارات جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق لبنانية، وتركزت خصوصا في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، فضلا عن ضربات متفرقة في مناطق في الجبل، كما حصل صباحا بين بحمدون وتلة شانيه (في عاليه)، وفي جرود فقرا بكسروان.

واستباحت إسرائيل البلاد بشكل واسع دون رادع حقيقي، منذ نفذت ضربتها الجوية الكبرى، غير المسبوقة منذ حرب يوليو 2006، عصر الجمعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية ضخمة حددت الهدف منها اغتيال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن «تصفية» السيد نصرالله ومجموعة كبيرة من القادة في «حزب الله»، الأمر الذي أكده «الحزب» بعد ظهر أمس، بعدما اكتفى بإصدار بيانات تقتصر على الأنشطة الحربية وردود رجال «الحزب» في استهداف مدن ومستعمرات إسرائيلية. وتعهد الحزب في بيان بمواصلة «مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني أكد في مؤتمر صحافي افتراضي عبر منصة «إكس»، «القضاء»على حسن نصرالله. وأنه «تمت تصفية معظم كبار قادة حزب الله» معه.

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري «تعديل تعليمات الجبهة الداخلية» كإجراء احترازي. وأعلن كذلك «عدم السماح بالتجمعات تحسبا لأي تصعيد». وقال المتحدث في مؤتمر صحافي ان الجيش الإسرائيلي يواصل «استهداف مواقع وقادة حزب الله في لبنان».

وأضاف: «نحن في حالة تأهب للدفاع والهجوم وعلى الجمهور الالتزام بالتعليمات»، محذرا «أمامنا أيام صعبة مليئة بالتحديات».

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية أخرى، بمزيد من الغارات. وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها عن «سقوط جرحى» في الغارة التي «استهدفت مبنى على طريق صيدا القديمة في مار مخايل» في الضاحية الجنوبية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن «سلاح الجو نفذ عمليتي اغتيال» جديدتين في بيروت.

ولم يحل انشغال الناس بمتابعة تداعيات اغتيال نصرالله عن التطرق إلى ملفات تتعلق بنازحين جدد من الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما خرج القسم الأكبر منهم سيرا على الأقدام، وافترشوا الساحات العامة في العاصمة وعلى كورنيشها البحري، في مشهد أعاد إلى الأذهان حكايات «نكبة 1948»، ومغادرة الفلسطينيين مدنهم وبلدانهم في الحرب مع الجيش الإسرائيلي.

من جهته، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من أن الخطر يهدد كل لبنان وجميع الطوائف، معتبرا أن النزوح في لبنان فاق كل التوقعات، عقب ساعات من تأكيد حزب الله اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله.

وطالب بوقف النار وتطبيق القرار 1701، مؤكدا أن ما يحدث في الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق اللبنانية خير دليل على ما يبيته العدو. وأضاف: «ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل إلى حل ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر».

وشدد على ان تضامن اللبنانيين «اليوم هو أقوى رد على العدوان الإسرائيلي».

وقال إن «أهلنا الذين هجروا قسرا يستصرخون ضمائر الجميع بتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان».

وجدد «في هذا الوقت الحرج التأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في حفظ الوطن»، وأكد أن الحكومة مستمرة في القيام بواجبها بالتعاون مع الأهالي وكل الجهات، واعتذر «عن كل تقصير قد حصل»، ووعد باتخاذ «العديد من الإجراءات للتخفيف مما يعانيه النازحون».

وشعر اللبنانيون بأنهم متروكون من «دول المحور» التي أطلقت على نفسها اسم الممانعة، وان كانت إسرائيل حاولت الإيحاء بأن هدفها يقتصر على ضرب قواعد «حزب الله» واستهداف قادته. لكن الحقيقة الراسخة ان البلاد دخلت في حرب واسعة، وبدأت مقومات الحياة فيها تتعطل تباعا وتتقطع الأوصال بين المناطق، وتصنيف البعض الأخيرة بالآمنة والخطرة، وما إلى ذلك.

وتفادى الناس التوجه إلى نقاط جغرافية تعتبر مستهدفة، وهذا سيؤدي في قادم الأيام إلى حصر الحركة في بقع جغرافية ضيقة، حفاظا على السلامة العامة، وتأمينا لمقومات صمود بدأ الناس يعدون لها خشية ان تؤدي الحرب الواسعة إلى فقدان مواد غذائية ومشتقات نفطية ومستلزمات طبية وغيرها، إجراءات بدت انها تقع على عاتق الأفراد، في ضوء تواضع الإمكانات الحكومية لدولة تعاني انهيارا اقتصاديا ونقديا ماليا كارثيا منذ نهاية 2019.

وفي قرار له دلالاته، أوعز وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالطلب من الطائرة الإيرانية التي كانت متجهة إلى المطار أمس عدم الهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية. وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عدم السماح بدخول السلاح إلى «حزب الله» عبر مطار بيروت، مشيرا «إلى مراقبتنا حركة المطار».

حياتيا، اعتمد اللبنانيون على اللجوء إلى قرشهم الأبيض الذين خبأوا ما استطاعوا منه إلى الأيام السوداء الحالية.

وفي موازاة التصعيد على الأرض، لجأت وحدات الجيش اللبناني إلى القيام بإجراءات أمنية استباقية احترازية بالانتشار في مفاصل أساسية في شوارع العاصمة، وقرب أحياء معينة على تخومها، خشية حصول إشكالات على خلفيات تتعلق بـ «الموزاييك» الطائفي والسياسيين اللبنانيين.

وعادت «النقزة» لدى سكان المناطق من النازحين، خشية تعريض أمنهم (السكان) للخطر، اثر «خبث إسرائيلي» في الإعلان عن استهداف مسؤولين وأفراد من «حزب الله»، كما حصل في بلدة بعذران الشوفية ليل الجمعة، باستهداف أوقع 8 ضحايا قتلى إلى عدد من الجرحى. وإثر ذلك تعرض مالك المنزل إلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيها ان جشعه إلى المال تسبب في مقتل أشخاص من أبناء بلدته.

وأمكن تأكيد مغادرة عدد من العائلات النازحة في أحياء من الضاحية الشرقية لبلدة الشياح، بعدما شعروا بعدم ترحيب من السكان هناك به. وتحدث شهود عيان عن تنمر في متاجر لبيع المواد الغذائية في مناطق لبنانية ساحلية أخرى، بينها جبيل التي لطالما حافظت على العيش المشترك في عز الحرب الأهلية.

في أي حال، يدرك اللبنانيون انهم أمام حرب غير قصيرة المدى، ويطرحون السؤال الآتي: متى تتوسع وتطول مناطق جديدة كانت تعتبر نائية؟

ولعل الخشية الأكبر من تداعيات الضربة الإسرائيلية الكبرى على الضاحية عصر الجمعة، في حصول ارتدادات داخلية غير محمودة العواقب.

والأنظار على الجيش اللبناني وأهل السياسة لتفادي الانزلاق إلى عواقب لا يتمنى اللبنانيون أن يعيشوها مجددا.

كيف خططت إسرائيل ونفذت العملية؟

وكالات: كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية تفاصيل جديدة عن مقتل أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

ووفقا للمعلومات، فقد نفذت العملية التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم «النظام الجديد»، بينما كان كبار ضباط حزب الله في المقر وكانوا يشاركون في تنسيق العمليات ضد إسرائيل.

وبدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 85 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع «هايفي هايد» MK84، حيث تزن الواحدة طنا، بحسب تقرير لـ «هيئة البث الإسرائيلية».

والقنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 و70 مترا تحت الأرض.

أما الوحدة التي نفذت العملية، فهي «الوحدة 119» في سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي المعروفة باسم «بات»، فيما الطائرات التي نفذت الهجوم هي طائرات «إف 15».

وبحسب «القناة 13» الإسرائيلية، فإن المقر الرئيس لحزب الله يوجد في الطابق 14 تحت الأرض.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصرالله حتى عودته من نيويورك، لكنه وافق لاحقا بسبب «الفرصة العملياتية التي ظهرت».

ونقلت «هآرتس» عن مصادر لم تسمها شاركت في مناقشات أمنية الأسبوع الماضي قولها: «طلب نتنياهو تأجيل اتخاذ القرار بشأن اغتيال نصرالله حتى عودته إلى إسرائيل من نيويورك، والتي كانت مقررة الأحد».

وفي المحادثات التي أجراها قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه «سيقرر ما إذا كان سينفذ عملية الاغتيال عند عودته إلى إسرائيل»، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو «وافق على العملية أثناء وجوده في الولايات المتحدة بسبب فرصة عملية طرأت أثناء وجوده هناك».

وفي الأيام الأخيرة، أجرى نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت محادثات مع مسؤولين أمنيين كبار بشأن عملية اغتيال نصرالله.

وقالت مصادر حضرت المحادثات لـ «هآرتس» إن غالانت ضغط من أجل الموافقة على العملية، وإن نتنياهو أرجأ اتخاذ قرار نهائي.



