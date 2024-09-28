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الذكرى الرابعة لرحيل أمير الإنسانية

9/28/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمرّ على الكويت اليوم الذكرى الرابعة لرحيل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بعد 14 عاما قضاها في سدة الحكم كان خلالها مثال الحاكم المخلص لوطنه وشعبه.
طوال فترة حكمه حمل سمو الأمير الراحل مسؤولية النهوض بالكويت فأدى أمانته في حمل مسؤولية الوطن وبذل كل جهد لإيصال سفينة الكويت لبر الأمان رغم الظروف المضطربة التي أحاطت بمنطقتنا خلال تلك الفترات.
ففي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 2020 نكست الكويت أعلامها بعد إعلان وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن عمر ناهز 91 عاما عرفه الكويتيون خلالها أبا وأخا وقائدا أسهم في دفع عجلة التنمية فيها وتحقيق نهضتها وتعزيز استقرارها.
ففي ذلك اليوم فقدت الكويت أحد كبار قادتها وفقد العالم أميرا للإنسانية وقائدا للسلام بين مجتمعاته. ومنذ أن تولى دفة الحكم في البلاد يوم 29 يناير 2006 حرص سموه رحمه الله على السير على النهج الحكيم الذي سار عليه أسلافه الحكام الكرام طوال العقود الماضية في أداء دور فاعل في مسيرة الأمن والاستقرار بالمنطقة ودرء الخلافات بين دولها وتحقيق السلام في مجتمعاتها.



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